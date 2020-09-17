Вопреки коронавирусу: как в этом году в Маарду прошла Осенняя ярмарка

Несмотря на новую волну коронавируса, ежегодная Осенняя ярмарка в Маарду состоялась. Собралось около 400 торговцев со всей Эстонии и сотни гостей. Были предприняты и меры предосторожности: палатка с выдачей медицинских масок, антисептики по всей территории мероприятия, каждый смог обезопасить себя и других участников праздника. Из-за наступления плохой погоды можно было получить и дождевик.

Главным гостем ярмарки в Маарду стал эстонский исполнитель Койт Тооме с музыкальным ансамблем, который зажег толпу и зарядил всех хорошим настроением. «Впервые за 25 лет карьеры выступил в Маарду, это было потрясающе! - поделился Тооме с нашим корреспондентом. – Это первое мое выступление с новым коллективом. Публика была очень дружелюбна и позитивна».

Также для него стало приятным дополнением то, что многие зрители танцевали и даже подпевали. «Очень позитивный вечер удался. Спасибо большое, Маарду!»

В facebook-группе «Maardu Сity» был опубликован пост, где все желающие могли дать свою оценку ярмарке. Мнения разделились: кому-то понравилось, а кому-то нет. Самые частые негативные комментарии были связаны с высокими ценами на товары.

Второй день мероприятия был ничем не хуже первого. Концерт детских коллективов, гости из Нарвы с интересной программой, уличные танцы и акробаты. Ярмарку завершил концерт группа Alter Ego.