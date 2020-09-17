Государственный бюджет 2021 ⟩ Идеи Хельме злят армию и «Отечество»

По словам командующего вооруженными Мартина Херема, идея министр финансов Мартина Хельме (EKRE) сократить вместе со снижающимся ВВП и расходы на оборону Эстонии, ослабит обороноспособность страны. Масло в огонь противостоянию в правительстве подливает и то, что, по словам Хельме, можно было бы купить на кредитные деньги, пишет Postimees.
Предложенная Хельме идея заключается в том, чтобы держать бюджет Министерства обороны автоматически на отметке в два процента от ВВП, как и предусматривает коалиционный договор. Кроме того, на кредитные деньги можно было бы купить системы воздушной и береговой обороны. В социальных сетях Хельме написал, что это обошлось бы в 300 миллионов евро: противоздушная оборона – 250 и береговая оборона – 50, а системы можно было бы купить уже в течение ближайших двух лет или, как часть имеющихся рамочных договоров, или в процессе трансграничных сделок.
По словам руководителя Государственного центра оборонных инвестиций Кусти Сальма, предложение Хельме детально не продумано и сосредоточено лишь на округленной сумме, за которую можно купить системы: «Это не как в современной компьютерной игре, где ты одним кликом заказываешь для своего государства противовоздушную оборону, танки или самолеты. Нужно суметь дифференцировать, каким образом эти подразделения после будут перемещаться, как они будут оперировать с другими подразделениями, и как мы найдем для этого людей». По его оценке, за пару лет ничего сделать не получится: «Нормальное время поставки противовоздушной обороны [с предприятий], которые работают на рынке, составляет три-четыре года».
Но Хельме критикует Министерство обороны за то, что в последние три года деньги из оборонного бюджета остались не потраченными. По его оценке, борются за как можно большее финансирование своей сферы деятельности без обязательства потратить эти деньги на что-то конкретное.
А, по словам Сальма, никаких денег нигде не осталось, просто из-за задержек с поставками расходы были перенесены: «В действительности в некоторые годы возникали задержки с поставками, – около пяти-шести процентов в год – и это совершенно обычно. Например, в прошлом году мы должны были получить автоматы LMT, но, поскольку возникли слишком большие споры, все было отложено на потом. Те деньги, которые остались, мы потратили в июле этого года».
Херем: политическое вмешательство неприемлемо
Херем говорит, что если правительство решит сократить оборонные расходы, то ему придется с этим жить дальше. Но Херем уверен, что это сократит и обороноспособность Эстонии, поскольку 50 миллионов невозможно сэкономить на повседневных расходах: «Основными, если такое сокращение последует, станут тендеры, развитие/инвестиции в обороноспособность и, вероятнее всего, большая часть боеприпасов. Это означает, что обороноспособность снизится, поскольку подразделение, которое должно было бы отправиться на войну, сможет продержаться в бою меньше суток, все так просто».
С Херемом согласен и бывший командующий генштабом Сил обороны и военный представитель при НАТО Неэме Вяли, по словам которого, сокращение обороноспособности не может быть слишком большим. Вяли не верит, что если государство крутанет гайки, то Министерство обороны обойдется без потерь: «Говорить, что в сфере министра обороны вообще нет никаких возможностей для экономии, как мне кажется, неправильно. Конечно, тут можно найти много вещей и дел, на которые стоит посмотреть критически, и это, возможно, было бы здорово сделать, но, если действительно у всех под завязку, то возможности для экономии должны быть». По его оценке, при сокращении расходов на оборону не хватает политической воли.
По словам Херема, странно, когда с одной стороны оборонный бюджет сокращают на 50 миллионов, а с другой, говорят, что нужно сделать инвестиции на 300 миллионов: «Это как у портного, когда штаны до конца не дошиты, а мы уже начинаем шить пиджак».
Командующий говорит, что выстраивание противовоздушной обороны не является для него самым важным: «Для меня ПВО средней дальности не является сейчас в Эстонии одним из ключевых моментов, более того, любую противовоздушную оборону намного проще могут компенсировать наши союзники. Сюда намного сложнее отправить корабли или наземные войска. Во-вторых, у нас есть незавершенные дела, которые нужно довести до конца. Я не хотел бы, чтобы было так, что у нас есть батальоны, которые не могут воевать, и в то же время у нас есть не до конца выстроенный батальон ПВО. Это невозможно сделать за два года, даже если вложить 300 миллионов».
Командующий вооруженными силами частично согласен с планом приобретения систем береговой обороны с 30-километровой дальностью стрельбы. Кроме того, Херем поддержал бы приобретение противотанковой обороны и еще мелкие покупки, расходы на содержание которых маленькие: «Моим приоритетом было бы развитие обороноспособности по регионам, и это в том случае, если соседние страны с южной стороны достигнут договоренности, какими могли бы быть приемы, которые можно развивать сообща, которые действительно превосходили бы российские».
Исполняющий сейчас задачи председателя совета старейшин Кайтселийта Неэме Вяли инвестиции за счет кредитов не поддерживает: «Если мы инвестируем 300 миллионов в приоритетную обороноспособность Эстонии в контексте самостоятельной обороны страны, это, конечно, увеличит превосходство производительности вооруженных сил Эстонии и повлияет на баланс сил в регионе. Превзойдет ли это действия и планы России, в этом я сомневаюсь. Поскольку способность России быстро перемещать свои силы, что доказано и учениями, велика».
Для Сальма основной проблемой является то, что идеи инвестиций исходят из коридоров власти: «Если мы выберем тот путь, что приоритеты обороны Эстонии больше не определяет командующий вооруженными силами, то от одной только этой идеи пострадает номинально несколько десятков процентов обороноспособности страны».
Херет тоже не доволен политическим вмешательством: «Я не могу согласиться с тем, на основании все равно какой вневоенной экспертизы нам пытаются навязать, что нужно купить вещи, которые не обозначены нами, как приоритетные. Для меня это неприемлемо, непонятно и, как я считаю, таким образом, хорошо защитить Эстонию нельзя».
Лаанеотс: идут пререкания и противостояние
На вчерашнее заседания парламентской комиссии по государственной обороне пришли как министр обороны Луйк и министр финансов Хельме, так и Херем. В повестке дня были самые актуальные вопросы, то есть сокращения оборонных расходов и оборонный кредит на 300 миллионов евро. Члены комиссии составили совместное заявление, в котором подтвердили поддержку сохранения оборонного бюджета хотя бы на прежнем уровне. «Сокращение оборонных расходов принесет проблем сегодня и в будущем, а также ослабит оборону страны. При необходимости для дальнейшего развития обороноспособности нужно делать структурные изменения, а также уменьшить имеющиеся ключевые моменты при помощи кредита», - написано в заявлении.
На совещании обсудили и претензии Хельме к тому, что Министерство обороны не потратило деньги. «Это было пикетирование между ними. Вежливое, конечно, ничего особенного не было», - поделился воспоминаниями член комиссии Антс Лаанеотс (Партия реформ).
По его словам, такие задержки с поставками – это неизбежность нынешнего времени: «Поскольку в Европе и мире дело движется в сторону войны, то сейчас нельзя проводить такие тендеры, как после Холодной войны в 1990-х годах, когда так много оружия было не нужно, а Западная Европа разоружалась. Тогда можно было очень дешево купить разный военный скарб. А теперь повсюду у военной промышленности стоят очереди клиентов. То же самое и для нас: если мы заказали что-то, что в Эстонии, может быть, прошло через прессу, в действительности сразу этого на месте нет». В качестве одного из примеров Лаанеотс привел противотанковые комплексы Javelin: «Их покупку заказали заранее, но выяснилось, что ракеты мы получим на несколько месяцев позже. Полная ерунда».
В том, что касается бюджета и кредитов, по словам Лаанеотса, сейчас еще вопросы открыты: «Мы полтора часа были на совещании, и к концу так и не стало ясно, какие выводы из этого сделают два министра. Понятно, что министр финансов прав в том, что он ничего не заказывает. Ответы Луйка тоже были неопределенными». По словам Лаанеотса, оборона страны особенно актуальна в плане общей сферы безопасности.
«Агрессивность и враждебность со стороны России увеличилась. Если читать российскую прессу, то можно заметить, что внезапно участилась публикация критических статей в отношении Эстонии, якобы мы тут кого-то притесняем. Там что-то происходит. Сейчас, конечно, есть сложности в Белоруссии, и Путин наблюдает со стороны и потирает руки, чтобы избавиться от Лукашенко», - отметил Лаанеотс.
Открытым, по словам Лаанеотса, остается и предложенная Хельме идея с 300-миллионным кредитом: «Идет препирательство. В каком-то смысле и противостояние между „Отечеством“ и EKRE – мы наблюдаем за этим со стороны, поскольку находимся в оппозиции». По его словам, часть парламентариев считает, что при помощи кредитов такие заказы делать нельзя: «Если я правильно помню, то в 1992 году, когда мы сделали первый заказа из Израиля, тоже было так, что кредит даже заложили в бюджет. Все работало, но сейчас, конечно, так, что я не знаю – не хотят, чтобы оборона Эстонии развивалась или в чем проблема?»
Метсоя: за сферу безопасности отвечает Херем
Открыт и вопрос: выделение 300 миллионов кредитных денег зависит чисто от предпочтений министра финансов, на что их потратить? «Мы не можем сказать, что в итоге придет от правительства, и как правительство составит пояснительную записку, - сказал председатель комиссии по гособороне Андрес Метсоя. – В дискуссии мы пытались прийти к тому, чтобы узнать, как парламент думает, и члены комиссии по гособорне это видят». Он предъявил претензию Хельме за его желание навязывать направление инвестиций: «Мне показалось, что понимание в плане инвестиций должно исходить от тех людей, которые отвечают за сферу безопасности, и у которых есть на это мандат».
«Естественно, командующий вооруженными силами неизбежно воспринял такое обращение очень лично, не преувеличивая собственной значимости. Но именно он является тем, кто должен обеспечить работу всей сферы, общение с союзниками, обучение и последовательность, - считает Метсоя. – Мы смогли это хорошо проговорить, что гособороной Эстонии нельзя управлять под лозунгом денег, то есть, если дополнительная инвестиция будет, то должно быть вписано название системы вооружения. Факт, что политически можно обозначить такие направления, которые могут ликвидировать ключевые моменты, или повысить уровень обороны».
Несмотря на неоднократные попытки, Postimees не смог получить комментарий от министра финансов Хельме.
Хельме вышел и с планом покупки танков
В воскресной радиопередаче министр финансов Мартин Хельме утверждал, что в Великобритании можно было бы по складским ценам, то есть примерно за пару миллионов, купить танки. И в них у Эстонии есть потребность.
«То, что определенное количество танков – минимум 60 – у вооруженных сил должны быть, говорил и верховный главнокомандующий вооруженными силами, - подтвердил член парламентской комиссии по гособороне Антс Лаанеотс. – Они нужны для того, чтобы поддержать наземное подразделение, которое скомбинировано из пехотинцев и бронетехники. Поскольку у нас имеется прекрасный ландшафт, - 51-52 процента ландшафта Эстонии покрыто болотами и лесом – большой танковой армии нам не нужно. Но танки все равно нужны, чтобы сильным огнем поддерживать работу и маневры пехоты. Сейчас я не вижу, чтобы наши министры и правительство хотели бы провести такой тендер».
Местом спора стала и боеспособность двух эстонских пехотных бригад. Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что хотя «бригады» - это звучит гордо, в действительности у нас два батальона. Министр обороны Юри Луйк с министром внутренних дел не согласен.
По словам Лаанеотса, нынешняя боеспособность все же не является многообещающей: «Две бригады укомплектованы полностью. Ясно, что и транспортные средства не самые новые, но две бригады готовы выступить на оборону, если что-то случится. Но этого, конечно, мало. Вокруг этого ходят и слухи о том, что мы должны увеличить состав военного времени, как это сделали финны. У финнов в 2015 году состав военного времени составлял 230 000 человек, который они увеличили до 280 000 человек. Они предусмотрительны, поскольку у них есть богатый опыт со времен Второй мировой войны». Мейнхард Пулк