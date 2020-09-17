Государственный бюджет 2021 ⟩ Идеи Хельме злят армию и «Отечество»

«Естественно, командующий вооруженными силами неизбежно воспринял такое обращение очень лично, не преувеличивая собственной значимости. Но именно он является тем, кто должен обеспечить работу всей сферы, общение с союзниками, обучение и последовательность, - считает Метсоя. – Мы смогли это хорошо проговорить, что гособороной Эстонии нельзя управлять под лозунгом денег, то есть, если дополнительная инвестиция будет, то должно быть вписано название системы вооружения. Факт, что политически можно обозначить такие направления, которые могут ликвидировать ключевые моменты, или повысить уровень обороны».

Хельме вышел и с планом покупки танков

Мартин Хельме. ФОТО: Sander Ilvest

В воскресной радиопередаче министр финансов Мартин Хельме утверждал, что в Великобритании можно было бы по складским ценам, то есть примерно за пару миллионов, купить танки. И в них у Эстонии есть потребность.

«То, что определенное количество танков – минимум 60 – у вооруженных сил должны быть, говорил и верховный главнокомандующий вооруженными силами, - подтвердил член парламентской комиссии по гособороне Антс Лаанеотс. – Они нужны для того, чтобы поддержать наземное подразделение, которое скомбинировано из пехотинцев и бронетехники. Поскольку у нас имеется прекрасный ландшафт, - 51-52 процента ландшафта Эстонии покрыто болотами и лесом – большой танковой армии нам не нужно. Но танки все равно нужны, чтобы сильным огнем поддерживать работу и маневры пехоты. Сейчас я не вижу, чтобы наши министры и правительство хотели бы провести такой тендер».

Местом спора стала и боеспособность двух эстонских пехотных бригад. Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что хотя «бригады» - это звучит гордо, в действительности у нас два батальона. Министр обороны Юри Луйк с министром внутренних дел не согласен.

По словам Лаанеотса, нынешняя боеспособность все же не является многообещающей: «Две бригады укомплектованы полностью. Ясно, что и транспортные средства не самые новые, но две бригады готовы выступить на оборону, если что-то случится. Но этого, конечно, мало. Вокруг этого ходят и слухи о том, что мы должны увеличить состав военного времени, как это сделали финны. У финнов в 2015 году состав военного времени составлял 230 000 человек, который они увеличили до 280 000 человек. Они предусмотрительны, поскольку у них есть богатый опыт со времен Второй мировой войны». Мейнхард Пулк