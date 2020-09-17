Бывший президент Союза биатлонистов России Кравцов задержан, ему грозит 10 лет лишения свободы

"Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что дело расследуется Следственным комитетом РФ.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева уточнила, сейчас Кравцов содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Кравцова подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

"У Кравцова есть доказательства, что эти люди на самом деле работали, а дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление", - привела Меркачева позицию Кравцова.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования.