Зарубежные и российские ученые выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Он подчеркнул, что первыми процесс выдвижения начали именно ученые, а не политики, причем среди них были те, что раньше отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. "Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", - написал Ерофеев. Конкретных оснований для выдвижения Навального он не назвал.

Он подтвердил "МБХ медиа", что Навальный официально номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. "Я об этом сообщаю с согласия тех, кто это сделал. Не все готовы раскрывать свои имена, но, надо полагать, поскольку это получился почти массовый процесс, то рано или поздно какие-то имена всплывут", - рассказал Ерофеев.

Он отметил, что выдвижение невозможно подтвердить у Нобелевского комитета, поскольку там не раскрывает такую информацию в течение 50 лет. "Другое дело, что на практике в мировом сообществе постоянно вращается информация о различных номинантах и номинирующих. Это делается в разных целях, иногда в спекулятивных, иногда в политических, а иногда в чисто гуманитарных", - сказал Ерофеев.

В интервью телеканалу "Дождь" Ерофеев сообщил, что среди выдвинувших Навального есть "большие люди", также не назвав конкретных имен.