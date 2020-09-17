Картина дня: шторм в Эстонии, школы отправляют детей по домам и версия отравления Навального

Валерий Цепкало: Лукашенко – как «Москвич-412», уже неуместный в новой эпохе

Бывший дипломат и претендент на пост президента Белоруссии, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, проведший в Эстонии ряд встреч и переговоров, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Государственный бюджет 2021 〉 Идеи Хельме злят армию и «Отечество»

По словам командующего вооруженными Мартина Херема, идея министр финансов Мартина Хельме (EKRE) сократить вместе со снижающимся ВВП и расходы на оборону Эстонии, ослабит обороноспособность страны. Масло в огонь противостоянию в правительстве подливает и то, что, по словам Хельме, можно было бы купить на кредитные деньги. Читать далее...

Половина учеников Ляэнемереской гимназии отправлена на дистанционное обучение

В связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом в таллиннской Ляэнемереской гимназии введен желтый сценарий, все ученики с 6 по 12 классы, то есть около 700 человек с 17 сентября переведены на удаленное обучение. Домой отправлено и большинство учителей. Читать далее...

Фото и блог 〉 Ураган ломает деревья и сносит крыши, тысячи людей остались без электричества

Метеослужба Эстонии предупреждает, что в четверг, 17 сентября, в Эстонии ожидается сильный штормовой ветер, который местами будет достигать 32 м/с. Читать далее...

Коронавирус настиг еще 22 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 969 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 положительный результат дали 22 пробы. Читать далее...

Отравили еще в гостинице: команда Навального рассказала о следах «Новичка» на бутылке с водой

Команда Алексея Навального раскрыла тайну пластиковой бутылки с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». До сих пор было точно неизвестно, откуда она взялась, СМИ высказывали версию, что она была передана в Германию с борта самолета, на котором Навальному стало плохо. Читать далее...

Правительство: мы еще не достигли дна кризиса

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания правительства о новых решениях рассказали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...

Женщина в оркестре. Как Мария Колесникова стала лидером белорусского протеста

Два поступка изменили жизнь музыканта Марии Колесниковой. Первый - решение поддержать на выборах президента Белоруссии оппозиционного кандидата. И второй - порвать свой паспорт, чтобы сорвать планы спецслужб. Читать далее...

Из-за коронавируса два класса в Кохтла-Ярвеской Таммикуской основной школе учатся по домам

С прошлой недели в Таммикуской основной школе, которая расположена в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на дистанционное обучение перешел один из начальных классов, поскольку в нем COVID-19 заболел учитель. Вчера на домашнее обучение перешел еще один класс. Но, по словам директора, остальные классы продолжают обучение в обычном режиме, и закрывать всю школу не планируется. Читать далее...

Европарламент предлагает лишить Минск кредитов и ввести санкции против граждан РФ

Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции по ситуации в Белоруссии, в которой призывает институты Евросоюза максимально делегитимизировать президента Александра Лукашенко, ввести жесткие санкции не только против него и республики, но и против россиян, блокировать финансирование Минска по всем доступным каналам, а также оказывать всю возможную поддержку белорусской оппозиции. Читать далее...

Зарубежные и российские ученые выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Профессоры "признанных университетов, которые занимаются Россией", выдвинули политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, сообщил в Facebook российский ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. Читать далее...

Сиккут: оплата больничного с первого дня сохранит людям зарлату

Социал-демократы в четверг внесли в производство Рийгикогу законопроект, на основании которого компенсация по болезни будет выплачиваться работникам уже с первого дня и в объеме 80 процентов зарплаты. Читать далее...

Компания из пяти человек выпила растворитель: скончались четверо

На выходных в Вериора в Пыльвамаа собралась компания из пяти человек, которая помимо алкоголя употребляла крайне опасный растворитель. По данным Lõuna-Eesti Postimees, скончались четверо.