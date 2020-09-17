Чт, 17.09.2020
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Андрей Канте
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  • Шторм остановил движение поездов из Таллинна, всех везут автобусами

Шторм остановил движение поездов из Таллинна, всех везут автобусами

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Из-за шторма остановилось движение поездов по направлению из Таллинна в сторону запада, поезда заменены автобусами, пишет Postimees.

Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Elron сказал Postimees, что по предварительным данным шторм нарушил контактную сеть между Пяэскюла и Кейла. Специалисты Eesti Raudtee направлены для устранения повреждения.

Все пассажирские поезда заменены автобусами.

Чтобы получать оперативную информацию о движении поездов и замещающих автобусах пассажирам нужно следить за страницей Elron.

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