Чт, 17.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев

Самому младшему в Эстонии пациенту, попавшему в больницу с коронавирусом, 16 лет

Инфекционное отделение Пярнуской больницы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Если весной нуждались в стационарном лечении прежде всего пожилые люди с диагнозом COVID-19, то сегодня средний возраст пациентов снизился, самому молодому пациенту 16 лет, передает ERR.

Например, в середине июня средний возраст пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составлял 64 года. Еще на прошлой неделе - 66 лет, а по состоянию на четверг средний возраст упал до 57 лет.

По данным Департамента здоровья, самому молодому пациенту с коронарной болезнью в больнице в настоящее время 16 лет, а самому старшему - 84 года.

Поскольку количество пациентов с COVID-19 в больнице в настоящее время невелико, имеющийся персонал справляется.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back