Самому младшему в Эстонии пациенту, попавшему в больницу с коронавирусом, 16 лет

Например, в середине июня средний возраст пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составлял 64 года. Еще на прошлой неделе - 66 лет, а по состоянию на четверг средний возраст упал до 57 лет.

По данным Департамента здоровья, самому молодому пациенту с коронарной болезнью в больнице в настоящее время 16 лет, а самому старшему - 84 года.