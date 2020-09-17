Европарламент принял резолюцию по Навальному, призвав заморозить активы лиц из расследований ФБК

Европарламент призвал немедленно начать международное расследование отравления Навального с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и подчеркнул решимость внести свой вклад в такое расследование.

Также депутаты призвали ОЗХО провести подробное расследование нарушений Россией международных обязательств в области химического оружия, а российские власти - в полной мере сотрудничать с организацией для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных в отравлении Навального.

В парламенте считают, что покушение на политика «было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать» его и других оппозиционеров и пресечь дальнейшие разоблачения коррупции среди чиновников, а также в целом запугать политическую оппозицию в стране в преддверии сентябрьских выборов.

ЕС должен как можно скорее разработать список чувствительных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции, говорится в резолюции. Депутаты настоятельно призывают использовать такие механизмы санкций, которые позволили бы находить и замораживать европейские активы коррумпированных лиц из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Кроме того, ЕС должен постоянно требовать, чтобы Россия отменила или изменила все законы, несовместимые с международными стандартами, включая недавно принятые поправки к Конституции, которые в Европарламенте считают незаконными, а также нововведения в избирательном законодательстве, законы об иностранных агентах и нежелательных организациях.

В резолюции говорится, что «крайне необходимо начать тщательную и стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», в том числе продолжать изоляцию России на международных форумах («Большая семерка» и другие форматы), «критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией через различные внешнеполитические платформы», приостановить проект «Северный поток - 2».

Европарламент призвал российские власти «положить конец преследованию, запугиванию, насилию и репрессиям в отношении своих политических оппонентов», а также положить конец «атмосфере безнаказанности, которая уже привела к гибели многих журналистов, правозащитников и оппозиционеров».