В Таллинне проходят испытания электробуса

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город движется в сторону того, чтобы начать использовать наиболее экологичный и «умный» общественный транспорт.

«В ходе тестирования выясним, насколько согласуется использование электробуса в качестве общественного транспорта с нашими ожиданиями, - сказал Андрей Новиков. – Полученный опыт поможет достичь намеченной цели наилучшим способом, потому что к 2035 году хотим видеть на городских маршрутах исключительно электрический транспорт».

Этим летом на улицах Таллинна начали испытывать беспилотные автобусы, а в августе к ним добавились первые автобусы, работающие на сжатом газе.

«К концу этого года на городских улицах будет курсировать сто автобусов, работающих на сжатом газе, в ближайшие годы добавятся еще 350 новых машин, использующих биотопливо. Переход на экологичный общественный транспорт поддерживает цель Таллинна завоевать титул Зеленой столицы Европы 2022», - пояснил вице-мэр.

Электробус Yutong U12 – 12-метровый автобус с просторным и удобным пассажирским салоном. Энергию обеспечивает аккумулятор мощностью 422kWh, благодаря которому одна подзарядка позволяет автобусу проехать до 400 км. Yutong U12 вмещает до 85 пассажиров, а также два инвакресла или детских коляски. Впервые модель электробуса Yutong U12 была представлена в Брюсселе на выставке общественного транспорта Busworld. Электробусы китайского производства используют на регулярных маршрутах в Париже, Софии, а также соседнем Ээспоо.

Таллиннский общественный транспорт, обслуживая 81 городской маршрут, перевозит ежегодно более 140 млн пассажиров.