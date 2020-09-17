Чт, 17.09.2020
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Петер Зашев
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  • Видео: восхождение знаменитого путешественника на айсберг закончилось неожиданно

Видео: восхождение знаменитого путешественника на айсберг закончилось неожиданно

Айсберг решил поступить с путешественниками по-своему.

ФОТО: Скриншот с видео

Покорение арктического айсберга едва не закончилось серьезными неприятностями для участников экспедиции швейцарского путешественника Майка Хорна.

В тот момент, когда двое участников пытались вскарабкаться на ледяную гору, она внезапно перевернулась, в результате чего люди оказались в арктической воде. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

"Упс, не надо было завтракать с утра. Перед восхождением", - иронично прокомментировал происшествие сам Хорн в Инстаграме.

Майк Хорн прославился в 2001 году после того, как в течение полутора лет совершил одиночное путешествие вдоль экватора без какого бы то ни было моторного транспорта. В 2004 году он в одиночку обогнул земной шар по Северному полярному кругу, а в 2006 году вместе со своим норвежским напарником стал первым человеком, который без собак и моторного транспорта зимой, в полной темноте совершил путешествие на Северный полюс.

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