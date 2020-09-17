В Таллинне на человека упало дерево
Центр тревоги к 15:30 получил уже 132 сообщения, связанных со штормом. Большинство сообщений связано с поваленными на дорогу деревьями в Северной и Западной Эстонии. В результате шторма пострадал один человек.
Если обычно спасателям за день поступает около 50 вызовов, то к обеду уже набралось более 200 вызовов, 132 из которых были связаны со штормом.
Он добавил, что люди должны соблюдать осторожность, парковать автомобили подальше от деревьев, по возможности находиться в помещениях.
Если большинство вызовов связаны с поваленными деревьями, то были и более крупные происшествия.
В 9:32 Центр тревоги получил сообщение, что в центре Таллинна на человека упало дерево. На место прибыли и спасатели и скорая помощь, человека увезли в больницу.
В 8:40 Центру тревоги сообщили, что на Сааремаа в деревне Нымме дерево упало на дорогу перед ехавшим автобусом. Хоть транспортное средство и получило сильные повреждения, оно оставалось на ходу, люди не пострадали. Спасатели убрали дерево с дороги.
В 9:23 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннской улице в Курессааре сильный ветер сорвал с дома часть крыши вместе с установленными на ней солнечными панелями. Пострадал стоявший вблизи автомобиль. Спасатели ликвидировали опасность.
Согласно карте Elektrilevi, к 15 часам без электричества остались 7300 домохозяйств.
Чтобы шторм нанес как можно меньше вреда, советуют:
убрать с улицы все предметы, которые могут взлететь из-за ветра;
парковать автомобили на открытой местности или в гараже;
закрыть все окна и двери;
иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, зарядить мобильный телефон, найти фонарик и т.д;
запастись питьевой водой, батарейками и топливом.
Во время шторма:
оставайтесь в помещении;
не передвигайтесь на автомобиле, а если поездка необходима, заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный телефон;
управляя автомобилем, выберите подходящую скорость, имейте в виду, что на дороге могут возникнуть препятствия;
в случае сильного дождя, остановите автомобиль у дороги и включите аварийные огни;
держитесь подальше от упавших линий электропередач, сообщите о них по телефону Elektrilevi 1343;
в случае угрожающей жизни или здоровью опасности позвоните на номер 112.