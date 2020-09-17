В Таллинне на человека упало дерево

Если обычно спасателям за день поступает около 50 вызовов, то к обеду уже набралось более 200 вызовов, 132 из которых были связаны со штормом.

Он добавил, что люди должны соблюдать осторожность, парковать автомобили подальше от деревьев, по возможности находиться в помещениях.

Если большинство вызовов связаны с поваленными деревьями, то были и более крупные происшествия.

В 9:32 Центр тревоги получил сообщение, что в центре Таллинна на человека упало дерево. На место прибыли и спасатели и скорая помощь, человека увезли в больницу.

В 8:40 Центру тревоги сообщили, что на Сааремаа в деревне Нымме дерево упало на дорогу перед ехавшим автобусом. Хоть транспортное средство и получило сильные повреждения, оно оставалось на ходу, люди не пострадали. Спасатели убрали дерево с дороги.

В 9:23 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннской улице в Курессааре сильный ветер сорвал с дома часть крыши вместе с установленными на ней солнечными панелями. Пострадал стоявший вблизи автомобиль. Спасатели ликвидировали опасность.

Согласно карте Elektrilevi, к 15 часам без электричества остались 7300 домохозяйств.

Чтобы шторм нанес как можно меньше вреда, советуют:

убрать с улицы все предметы, которые могут взлететь из-за ветра;

парковать автомобили на открытой местности или в гараже;

закрыть все окна и двери;

иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, зарядить мобильный телефон, найти фонарик и т.д;

запастись питьевой водой, батарейками и топливом.

Во время шторма:

оставайтесь в помещении;

не передвигайтесь на автомобиле, а если поездка необходима, заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный телефон;

управляя автомобилем, выберите подходящую скорость, имейте в виду, что на дороге могут возникнуть препятствия;

в случае сильного дождя, остановите автомобиль у дороги и включите аварийные огни;

держитесь подальше от упавших линий электропередач, сообщите о них по телефону Elektrilevi 1343;