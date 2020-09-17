СМИ: сына Лукашенко тайно отправили в Москву, где он будет учиться под другой фамилией

По словам главного научного сотрудника белорусской Академии наук Александра Войтовича, после августовских событий «службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно» учиться в лицее БГУ. До президентских выборов 9 августа более 1800 выпускников лицея подписали открытое письмо против фальсификаций, а 1 сентября студенты БГУ вышли на акцию протеста против результатов выборов и жестоких действий силовиков. После массовых задержаний студентов с применением силы на территории университета сотрудники лицея БГУ выступили в открытом письме против эскалации насилия.

Николай Лукашенко планировал учиться в лицее на биологическом профиле. «Нам запрещено давать официальные комментарии, так как человек не достиг совершеннолетия, и без согласия родителя мы не можем говорить о нем со СМИ», - сказали в лицее.

Войтович, сославшись на знакомства в сфере образования, сообщил, что Николай переводится в гимназию при МГУ. В самом заведении КП заявили, что сведений о переводе к ним Николая Лукашенко не поступало, «хотя все возможно». РИА «Новости» в секретариате гимназии заявили, что сын президента не учится у них.

Бывший сотрудник КГБ заявил КП, что Колю «переправили в Москву в обстановке секретности». «Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве», - утверждает этот источник.

По его словам, учиться молодой человек будет под другой фамилией и «по крайней мере первое время - дистанционно». Информация о месте обучения Николая засекречена, но якобы велись переговоры о поступлении Лукашенко-младшего в Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева.