Полиция просит помощи в поисках 42-летнего мужчины

В последний раз Виталийса видели вчера около 19:00, когда он ушел с территории дома призрения в неизвестном направлении. Полиция немедленно проверила окрестности и дороги, по которым мог передвигаться Виталийс, однако пропавший до сих пор не найден, и поиски продолжаются.

Сотрудники полиции пообщались с персоналом дома призрения, его обитателями, а также с местными жителями. Полиция также поговорила сегодня с водителем автобуса, по словам которого, он видел похожего на Виталийса человека, когда тот заходил в ехавший в Тарту автобус на остановке «Тахева». Эта информация еще проверяется.

Из-за своего состояния здоровья мужчина может вести себя непредсказуемо и попасть в беду без посторонней помощи. Он и раньше покидал дом призрения, но через некоторое время сам возвращался на место жительства.

Рост Виталийса - 170 см, у него короткие черные волосы и короткая борода. Когда он уходил из дома призрения, он был в серых брюках, ветровке и в светлой кепке. У него нет мобильного телефона.