ВОЗ обеспокоена ростом случаев коронавируса в Европе

По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе. "Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", - подчеркнул он.

В то же время Клуге сохраняет оптимизм: "То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь", - заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования.

Между тем немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил о существенном отличии нынешней ситуации с коронавирусом в ФРГ от той, которая была в августе. "Данные Института Роберта Коха за четверг о суточном количестве заражений на уровне около 2200 случаев - не обычное колебание, у нас снова наблюдается рост", - заявил ученый из берлинской клиники "Шарите" 17 сентября в Берлине.