ВОЗ обеспокоена ростом случаев коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность ростом заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе. Еженедельные показатели сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге на еженедельной пресс-конференции в режиме онлайн в Копенгагене в четверг, 17 сентября, пишет Deutsche Welle.
По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе. "Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", - подчеркнул он.
В то же время Клуге сохраняет оптимизм: "То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь", - заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования.
Между тем немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил о существенном отличии нынешней ситуации с коронавирусом в ФРГ от той, которая была в августе. "Данные Института Роберта Коха за четверг о суточном количестве заражений на уровне около 2200 случаев - не обычное колебание, у нас снова наблюдается рост", - заявил ученый из берлинской клиники "Шарите" 17 сентября в Берлине.
По словам Дростена, августовские колебания в статистике можно было с большой долей уверенности отнести на счет завозных случаев из-за границы, которые не привели к новым заражениям в Германии. В тот же время ныне диагностируемые случаи являются внутригерманскими и указывают наличие пока не выявленных кластеров инфекции, находящихся на территории ФРГ, пояснил он, отметив, что таким кластерами могут быть группы людей на семейном торжестве.