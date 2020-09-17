Чт, 17.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

ВОЗ обеспокоена ростом случаев коронавируса в Европе

Медперсонал. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность ростом заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе. Еженедельные показатели сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге на еженедельной пресс-конференции в режиме онлайн в Копенгагене в четверг, 17 сентября, пишет Deutsche Welle.

По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе. "Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", - подчеркнул он.

В то же время Клуге сохраняет оптимизм: "То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь", - заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования.

Между тем немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил о существенном отличии нынешней ситуации с коронавирусом в ФРГ от той, которая была в августе. "Данные Института Роберта Коха за четверг о суточном количестве заражений на уровне около 2200 случаев - не обычное колебание, у нас снова наблюдается рост", - заявил ученый из берлинской клиники "Шарите" 17 сентября в Берлине.

По словам Дростена, августовские колебания в статистике можно было с большой долей уверенности отнести на счет завозных случаев из-за границы, которые не привели к новым заражениям в Германии. В тот же время ныне диагностируемые случаи являются внутригерманскими и указывают наличие пока не выявленных кластеров инфекции, находящихся на территории ФРГ, пояснил он, отметив, что таким кластерами могут быть группы людей на семейном торжестве.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back