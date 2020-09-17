Правительство выделило 1,5 млн евро в качестве предоплаты за вакцину от коронавируса

В планах Еврокомиссии заключать предварительные договора на покупку вакцин от семи производителей. «Для снижения рисков мы намерены договориться с семью производителями, чтобы безопасные и эффективные вакцины дошли до жителей Эстонии как можно скорее», - прокомментировал министр социальных дел Танель Кийк.

На данный момент Еврокомиссия подписала предварительные соглашение с AstraZeneca, Эстония также присоединилась. Также ведутся переговоры с BioNTech/Pfizer, Curevac, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson и Sanofi.

По словам министра Кийка, пока ни у кого нет точной информации, вакцина чьего производства и когда поступит на рынок стран ЕС, также неизвестно, какая вакцина лучше подойдет для той или иной целевой группы, сколько необходимо доз для возникновения иммунитета и как долго держится эффект. Проходящие на данный момент клинические испытания должны дать ответы на эти вопросы.

«Мы участвуем в соглашении о предварительной закупке с AstraZeneca, но правительство еще не приняло решения, от каких производителей и сколько вакцин мы будем закупать для Эстонии. Мы примем эти решения, когда станут известны точные условия договора», - добавил министр Кийк.

Европейская комиссия выделила 2,15 миллиарда евро из бюджета ESI на финансирование предварительных договоров закупки вакцин, но 750 миллионов евро все еще не хватает. Председательствующая в Совете ЕС Германия предложила, чтобы недостающую часть покрыли страны-члены ЕС.