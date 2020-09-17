Справка о пребывании в концлагере: пожилые нарвитяне не могут доказать, что во время Второй мировой были в плену

“У нас, конечно, возник вопрос - как такое вообще может быть?” - сказал консул-советник Игорь Ларин.

В списке на 75 лет Победы изначально было уже 286 человек.

“Несмотря на то, что ветеранов всё меньше и меньше, узников всё меньше и меньше, у господина Алексеева их количество всё время увеличивалось”, - сказал Юрий Грибков.

То, что в 2015 году количество награжденных вдруг выросло сразу в десять раз, Юрий Грибков осторожно называет неопрятностью дипломатов, которые работали в Нарве в то время (дипломатический состав консульства периодически полностью меняется). То есть, дипломаты, видимо, наградили всех, кто был в списках, не требуя от них доказательств.

По словам Юрия Грибкова, увидев это, он затребовал документы на каждого человека из списка, которые доказывали бы, что он действительно находился в годы войны в концлагере.

Николай Алексеев принес пакеты с бумагами, которые сумел добыть, и дипломаты начали составлять досье на каждого, представленного к награде.

“Мы делали это не столько для господина Алексеева или для себя, сколько для тех, кто придет нам на смену. Таких, кто дотошно решил разобраться, здесь давно не было, и вряд ли будут. Мы собрали полное досье уже на 80-летие победы, здесь люди с полным наличием оснований”, - сказал Юрий Грибков, указывая на папки с документами.

Дипломаты говорят, что не только вычеркивали людей из списка, но и вписывали в него новых людей, которых в НКО почему-то пропустили. Для этого запрашивали документы в архивах нескольких стран, заказывали переводы этих документов. В России запросы отправляли как в гражданские архивы, так в архивы ФСБ и контрразведки.

Раньше приходилось скрывать - теперь доказывать

Почему среди источников информации есть архивы советской контрразведки? Консул-советник Игорь Ларин объясняет, что контрразведка во время войны и после нее проверяла всех, возвращавшихся из концлагерей и лагерей военнопленных.

Также педантично вели документацию финские и немецкие лагерные администрации.

Сами бывшие малолетние узники называют этот контроль главной причиной отсутствия документов.

“В сталинские времена приходилось скрывать кое-что”, - говорит Николай Алексеев.

Женщина из Союза бывших малолетних узников, которая просила не называть ее имени, чтобы не портить отношения с Генконсульством, рассказала, что очень многие начинали скрывать свои данные, только попадая к немцам:

“Из нашей деревни немцы выгоняли всех на станцию и делали там списки. Родители скрывали фамилии - был Петров, записывали Ивановым, путали дни рождения. У кого-то убавляли возраст, кому-то прибавляли. Почему так делали? Люди боялись преследования. Это же было военное время.

А после войны старшие поколения, которые тогда закончили школу, не могли даже в Питер поступить в институт, в техникум. Кто был в концлагерях, тех не брали. Например, моя старшая сестра прошла экзамены, а ее не взяли. Сказали - ты в концлагере была”.

Николай Алексеев, которого самого в детстве отказывались принимать в октябрята, а затем - в пионеры, рассказывает даже о таком казусе: две девочки из одной семьи находились во время войны в одном концлагере - одна сестра теперь считается бывшим малолетним узником, другая - нет.

Генконсул РФ Юрий Грибков, в свою очередь, указывает на обратные случаи, например, показывает архивные документы на женщину, которая во время войны работала на ферме у француза. Также рассказывает о женщине, которая жила в гражданском браке с поляком. Их дети тоже хотели получить статус бывших малолетних узников, но получили отказ, поскольку не были концентрационном лагере.