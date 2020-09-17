В августе дефляция в Эстонии была одной из самых сильных в еврозоне

В ЕС в целом инфляция составила в августе 0,4 процента. В предыдущем месяце инфляция составила в еврозоне 0,4 процента, а в ЕС в целом 0,9 процента, за год до того соответствующие показатели составляли, по данным Eurostat, 1 процент и 1,4 процента.

В прошлом месяце дефляция была выше, чем в Эстонии, только на Кипре (2,9 процента) и в Греции (2,3 процента). Самая высокая инфляция зафиксирована в августе в Венгрии (4 процента), Польше (3,7 процента) и Чехии (3,5 процента).

Более всего росту инфляции в августе способствовали цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия (0,33 процентных пункта) и цены на услуги (0,3 процентных пункта). Ее спаду способствовали цены на промышленные товары (0,03 процентных пункта) цены в сфере энергетики (0,77 процентных пункта).