В Эстонии свирепствует шторм: школьному повару пришлось варить дома картошку для учеников

У Elektrilevi 320 клиентов на небольшом острове, 120 из которых остались в темноте около 7.30 из-за падения дерева на линии электропередачи возле Линакюла. У энергокомпании нет на острове бригады для ликвидации аварии, а отправить рабочих с материка невозможно из-за шторма.

Оператор линии дистанционно отключил неисправный участок сети, а электрические провода на земле не представляют прямой угрозы для местного населения. Однако к линиям приближаться нельзя.

По словам ведущего специалиста Elektrilevi Вирго Ваабеля, приступить к ликвидации аварии в Кихну можно будет, когда паромное сообщение восстановится.

«Сейчас известно, что паромное сообщение восстановится ​​завтра, после чего мы сможем доставить бригаду и специальное оборудование на остров Кихну», - сказал Ваабель.

По словам старейшины волости Ингвара Саара, у самоуправления есть два мобильных электрогенератора, которые были приобретены благодаря программе малых островов четыре года назад.

Самый большой из них снабжает энергией школу, народный дом и музей. «На плите готовить нельзя, но есть отопление, вода, свет, школа работает», - сказал мэр волости. «Сегодня школьный повар готовит картошку для учеников у себя дома, завтра мы надеемся заказать школьные обеды на местном хуторе, где есть электричество и опыт поставки общественного питания».

Генератор меньшего размера снабжает электричеством центр здоровья. «Вакцины семейного врача находятся в холоде, а пункт поддержки скорой помощи обеспечен током», - отметил старейшина волости.

Однако без электричества остались буровые колодцы и среди прочих - центр здоровья. В этом году волость планирует закупить контейнерные генераторы для трех скважинных насосов, чтобы обеспечить подачу электроэнергии в случае перебоев на линии.

По словам волостного старейшины, в январе в энергокомпанию был отправлен​​меморандум о ремонте основания линии, где, несмотря на проделанные работы, сегодня упало дерево на линии электропередачи.

Состояние продуктовых магазинов на острове плохое, в них нет спасательных генераторов. Представители магазинов Куразе и Кихну подтвердили, что морозильники тают и ничего не сделать.

По предварительным прогнозам, когда на остров прибудет аварийная бригада, для восстановления подачи электроэнергии потребуется несколько часов. «Необходимо провести масштабную работу, например, заменить линии», - пояснил Ваабель.