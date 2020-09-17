Шторм привел к тяжелому ДТП: на грузовик упало сломанное дерево

Из-за удара водитель грузовика не справился с управлением и грузовик выбросило в кювет. Спасатели освободили мужчину из кабины грузовика и передали его скорой помощи. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставит пострадавшего с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Оперативный руководитель Ляэанеской префектуры Сандер Перемеэс призывает людей во время шторма находиться в помещениях и по возможности откладывать поездки. «Если это не экстренная поездка, ее следует по возможности отложить, пока ветер не утихнет. Однако, если вождение неизбежно, нужно быть очень осторожным и выбирать подходящую скорость движения, чтобы иметь возможность отреагировать на неожиданные препятствия на дороге», - сказал Перемеэс.

По состоянию на четыре часа Центр тревоги получил 170 сообщений в связи со штормом, большинство из них связаны с упавшими на дорогу деревьями. Больше всего от шторма пострадали Западная и Северная Эстония.