ФОТО: BBC News

Россия неоднократно поднимала вопрос о том, чтобы Германия передала в Москву результаты токсикологических анализов проб, взятых у Алексея Навального в Берлине. Известно, что Германия передала их в Организацию по запрещению химического оружия, членом которой является и Россия. Би-би-си попросила экспертов по химическому оружию объяснить, каким образом Москва может получить доступ к этим данным?

На месте отравления Сергея Скрипаля Getty Images Специалистам ОЗХО часто приходится забирать результаты для исследования в костюмах химической защиты

"В организации существуют механизмы, позволяющие исключить члена ОЗХО из участия в ходе конкретного расследования. Обычно это делается, когда исключаемая страна может стать обвиняемой по эпизоду, который расследуется", - пояснил Би-би-си бывший полковник военной разведки Великобритании, специалист по химическому оружию Филип Инграм.

Но это не значит, что в итоге страна вообще не получит доступа к материалам работы инспекторов ОЗХО. Представители стран-членов ОЗХО не участвуют в процессе отбора и анализа проб. Это делают специальные инспекторы. А вот отчет по итогам их работы могут получить уже все государства-члены организации.

"Мы не знаем, какую именно информацию Германия передала в ОЗХО. Возможно, что это было только заключение о том, что они обнаружили следы "Новичка" в биоматериалах или предметах, с которыми контактировал Навальный. И никаких дополнительных подробностей. Но этого вполне достаточно. Поскольку в 2019 году "Новичок" был включен в список запрещенных отравляющих веществ, теперь ОЗХО должна провести свое расследование", - пояснил Би-би-си эксперт по химическому и биологическому оружию профессор Ричард Гатри.

Как проходит расследование ОЗХО?

В четверг в ОЗХО официально заявили, что их специалисты ездили в Германию по просьбе Берлина еще в начале сентября и забрали оттуда образцы для независимого исследования.

"Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе организации.

"Страны Запады настаивают на том, чтобы специалисты ОЗХО посетили и Россию для сбора материалов и данных по ситуации с Навальным. Но пока Россия не откликнулась на это предложение", - отметил в интервью Би-би-си бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Ситуация с Германией более прозрачная. Завершив изучение биоматериалов Навального, Берлин запросил ОЗХО приехать и провести свое независимое расследование случившегося. Это называется "визит технической помощи".

В ходе такого визита эксперты ОЗХО всегда действуют по утвержденному международного протоколу.

"Это и есть главная причина, по которой Германия пригласила ОЗХО. В таких историях, как отравление Скрипалей или ситуация с Навальным, всегда будет подозрение, что заявления той или иной страны диктуются политическими соображениями, а технические лаборатории могут быть под влиянием и давлением со стороны властей. А специалисты ОЗХО всегда действуют по одному и тому же протоколу, разработанному и утвержденному странами-членами организации", - поясняет профессор Гатри.

Как отмечает бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, инспекторы собирают образцы, следуя строжайшим правилам. Затем тщательнейшим образом следят за тем, чтобы никто не получил доступа к забранным образцам до момента попадания их в профильные лаборатории.

Важно отметить, что ни Германия, пригласившая экспертов, ни другие страны не влияют на то, в какие именно лаборатории попадут на анализ материалы по отравлению Навального. ОЗХО сама выбирает, в какую из аккредитованных лабораторий отправятся собранные образцы.

Увидим ли мы доказательства?

Согласно утвержденному международному протоколу действий, выводы расследования и методы анализа, которые использовались в лабораториях ОЗХО, будут опубликованы.

Как это происходит, видно по примеру с расследованием ОЗХО по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, произошедшем в Великобритании в марте 2018 года.

Через несколько дней после госпитализации Скрипалей эксперты ОЗХО по приглашению Британии прибыли в Солсбери и взяли пробы для своего расследования. В апреле ОЗХО выпустила два документа. Один из них - краткое изложение того, что удалось установить экспертам организации, - был опубликован. Второй документ содержал подробности расследования и некоторые детали, которые имеют гриф секретности. Этот документ был предоставлен странам-членам ОЗХО, в том числе и России.

"Я знаю множество людей, которые видели оба документа своими глазами. Все в один голос говорят, что суть изложенной в них информации совпадает. Оба документа видели и российские эксперты. И, что важно, они тоже не протестовали, не оспаривали того, что установило расследование ОЗХО", - говорит профессор Гатри.

В том, что часть информации ОЗХО имеет гриф секретности и не публикуется для широкой аудитории, нет ничего таинственного или загадочного, уверен эксперт.

"Каждая компания и каждая страна хотят, чтобы к информации, которую они предоставляют, относились чутко. Более того, любая утечка чувствительной информации о химическом оружии может быть очень опасной для всех. Поэтому существует ряд правил, которые соблюдаются очень строго. Есть много данных, которые доступны странам-членам ОЗХО, но они не публикуются в открытом доступе", - добавляет Гатри.

Шпионский аспект

При этом в дни, когда публиковался отчет ОЗХО по делу Скрипалей, произошло несколько интересных событий.

Публичный и засекреченный отчеты ОЗХО по независимому расследованию проб по делу Скрипалей были опубликованы 12 апреля 2018 года. На следующий день в Нидерландах задержали группу россиян по подозрению в попытке кибератаки на ОЗХО (правда, публично об этом стало известно лишь в октябре 2018 года). А еще через три дня - 16 апреля - министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с журналистом Би-би-си упомянул название одной из лабораторий, в которых проводилось расследование ОЗХО, а именно, Центр радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском городе Шпице.

"Россия не должна была знать, где именно проводились исследования проб, взятых ОЗХО в Солсбери. Значит, Москва эту информацию где-то добыла. И тогда - в 2018 году - по этому поводу было очень много споров и разбирательств, экстренно созывался исполнительный совет ОЗХО, потому что русские не должны были знать эту информацию. Но разгадка может быть очень простой. И то, что за три дня до заявления Лаврова российских шпионов арестовали на парковке у штаб-квартиры ОЗХО, - не просто совпадение", - считает профессор Гатри.

Что дальше?

Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, 19 ноября Getty Images Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге

Когда расследование завершается, его результаты предоставляются членам ОЗХО и обвиняемой стране. Также материалы расследования и ответ на них со стороны обвиняемого предоставляются в Совет Безопасности ООН.

Отчет ОЗХО по делу Навального будет важной доказательной базой, считает бывший полковник военной разведки Великобритании, специалист по химическому оружию Филип Инграм.