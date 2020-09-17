Проверка фактов ⟩ Март Хельме перепутал тысячи и миллионы

На правительственной пресс-конференции премьер-министра Юри Ратаса спросили, как далеко зашли переговоры о заработной плате в государственном секторе и что он думает о поступающих в правительство пожеланиях повышения заработной платы.

Министр внутренних дел Март Хельме также пожелал ответить на вопрос, приведя пример из своей сферы управления.

«Сама пресса, так же как и оппозиция, всегда говорила о том, что ссуды не должны использоваться для покрытия текущих расходов. По сути, когда мы говорим о повышении заработной платы, мы говорим о покрытии текущих расходов. Но мало того - может ли кто-нибудь представить, что если мы сейчас поднимем зарплаты госслужащим в 2021 году за счет заемных средств, то в 2022 году у нас будет возможность сказать, что теперь мы их понижаем? Это невозможно. Это означало бы, что мы по сути вкладываем очень большие суммы в основной бюджет».

Хельме продолжил: «Я приведу вам пример. Министерство внутренних дел также подсчитало в рамках так называемой программы сохранения человеческих ресурсов, что если мы увеличим зарплату спасателей до среднего уровня по Эстонии и зарплату полицейских до уровня 1,2 среднего, сколько денег потребуется из бюджета. Это порядка 850 000. Повышение зарплаты только в Министерстве внутренних дел. Я не имею в виду чиновников министерства, а имею в виду сотрудников Центра тревоги, спасателей и полицейских. Только в Министерстве внутренних дел это 850 тысяч.

Postimees обратился к Министерству внутренних дел с запросом и выяснил, что для достижения поставленной Хельме цели потребовалась бы сумма в 100 раз.

«Министр внутренних дел признает, что ошибся в сумме. Если зарплата сотрудников PPA и сотрудников Центра тревоги будет увеличена до 1,2 средней зарплаты по Эстонии, зарплата спасателей - до средней по Эстонии, зарплата сотрудников Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел будет не ниже средней заработной платы сектора ИКТ и зарплаты служащих и специальных служащих Академии внутренних дел, то Министерству внутренних дел потребуется дополнительное финансирование в размере примерно 85 миллионов евро в год. В эту сумму не входит повышение зарплаты чиновникам МВД», - поправили в министерстве.