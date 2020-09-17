Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой, а также усилит границу с Украиной

Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме, пишет tut.by.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.
Лукашенко сказал, что он не агрессор, вырос в деревне, где все друг друга защищали и помогали друг другу.
«Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы».