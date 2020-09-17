Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой, а также усилит границу с Украиной

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что он не агрессор, вырос в деревне, где все друг друга защищали и помогали друг другу.