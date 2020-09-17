В Эстонии вводится запрет на продажу алкоголя по ночам

Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, которое начнет действовать в ночь с 25 на 26 сентября в 00.00 часов. Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00.00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях.
Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения. В связи с введением общегосударственного ограничения 25 сентября в 00.00 часов заканчивается срок действия введенных Департаментом полиции и погранохраны региональных ограничений на продажу алкоголя.
«В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, который способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках».
По данным Департамента здоровья, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 000 населения. Для сравнения, первого августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа – 8,4. Рост распространения инфекции в значительной степени был вызван очагами заражения в барах Тартумаа и Ида-Вирумаа. В настоящее время новых случае заражения в последние 14 дней не было зарегистрировано только в Ярваском, Валгаском, Пылваском и Хийуском уездах. Кроме того, в последние 14 дней был выявлен 31 заболевший, чье место жительства еще не определено с точностью до уезда.
Правительство при введении общегосударственного ограничения на продажу алкоголя руководствовалось также поддержкой ученого совета.
Надзор за соблюдением ограничения на продажу алкоголя должно осуществлять местное самоуправление.
Владельцы средств массовой информации должны незамедлительно опубликовать распоряжение на основании Закона об алкоголе. Коммуникационное бюро правительства вышлет по этому поводу официальное уведомление. Перевод распоряжения на русский язык будет доступен в ближайшее время. Распоряжение также будет опубликовано на странице Riigi Teataja, посвященной ситуации с коронавирусом, и на сайте.