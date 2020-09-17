В Эстонии вводится запрет на продажу алкоголя по ночам

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения. В связи с введением общегосударственного ограничения 25 сентября в 00.00 часов заканчивается срок действия введенных Департаментом полиции и погранохраны региональных ограничений на продажу алкоголя.

«В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, который способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках».

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 000 населения. Для сравнения, первого августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа – 8,4. Рост распространения инфекции в значительной степени был вызван очагами заражения в барах Тартумаа и Ида-Вирумаа. В настоящее время новых случае заражения в последние 14 дней не было зарегистрировано только в Ярваском, Валгаском, Пылваском и Хийуском уездах. Кроме того, в последние 14 дней был выявлен 31 заболевший, чье место жительства еще не определено с точностью до уезда.

Правительство при введении общегосударственного ограничения на продажу алкоголя руководствовалось также поддержкой ученого совета.

Надзор за соблюдением ограничения на продажу алкоголя должно осуществлять местное самоуправление.