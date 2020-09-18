В Копли вместо торговой гавани появится яхтенный порт

В Таллиннском горсобрании инициирована детальная планировка портовой территории Меэрусе, согласно которой вместо торговой гавани будут созданы яхтенный порт и новый жилищно-коммерческий квартал. Кроме того, общественной станет территория в 15,6 га, пишет Rus.ERR.
"На полуострове Копли есть несколько портов и бывших промышленных территорий, закрытых для горожан. Реализация планировки стала бы очередным шагом открытия Таллинна морю", – сообщил председатель комиссии по окружающей среде Таллиннского горсобрания Энно Тамм, добавив, что планировка предусматривает и строительство прибрежного променада.
Согласно планировке, на территории нынешнего порта Меэрусе будут построены жилые здания и бюро высотой до четырех этажей и реконструирован слип судостроительного завода Беккери.