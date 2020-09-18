В Копли вместо торговой гавани появится яхтенный порт

"На полуострове Копли есть несколько портов и бывших промышленных территорий, закрытых для горожан. Реализация планировки стала бы очередным шагом открытия Таллинна морю", – сообщил председатель комиссии по окружающей среде Таллиннского горсобрания Энно Тамм, добавив, что планировка предусматривает и строительство прибрежного променада.