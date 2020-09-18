Пт, 18.09.2020
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Борис Тух

В Копли вместо торговой гавани появится яхтенный порт

Так будет выглядеть яхтенный порт в Копли.

ФОТО: Tallinna linnavolikogu

В Таллиннском горсобрании инициирована детальная планировка портовой территории Меэрусе, согласно которой вместо торговой гавани будут созданы яхтенный порт и новый жилищно-коммерческий квартал. Кроме того, общественной станет территория в 15,6 га, пишет Rus.ERR.

"На полуострове Копли есть несколько портов и бывших промышленных территорий, закрытых для горожан. Реализация планировки стала бы очередным шагом открытия Таллинна морю", – сообщил председатель комиссии по окружающей среде Таллиннского горсобрания Энно Тамм, добавив, что планировка предусматривает и строительство прибрежного променада.

Согласно планировке, на территории нынешнего порта Меэрусе будут построены жилые здания и бюро высотой до четырех этажей и реконструирован слип судостроительного завода Беккери.

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