В Таллинне и Тарту в пятницу состоятся манифестации в поддержку атомной энергетики

Об этом сообщил один из организаторов акции Леммит Каплинский, по словам которого акция призовет людей смелее обсуждать вопрос о важности использования экологически чистого способа производства электроэнергии, стабильного и практически не содержащего выбросов СО2.

«Атомная энергетика за свою почти полувековую историю доказала, что она является самым безопасным и низкозатратным способом производить электроэнергию, как в абсолютных цифрах, так и в количестве электричества на потребителя. К сожалению, дискуссии на эту тему затруднены — люди мало информированы, в обществе распространяются различные стереотипы и мифы об атомной энергетике, которые сдерживают реальные шаги в продвижении к экологически более чистому будущему», - отметил Каплинский.

Один из соорганизаторов пикета, предприниматель и экологический активист Яак Лайнесте добавил, что дешевое электричество должно быть доступным постоянно. «Для стабильного производства управляемого объема чистой электроэнергии атомной энергетике практически нет альтернативы. Поэтому мы считаем важным повышать информированность людей о существующих решениях и опровергать распространенные стереотипы».

К участию в пикетах их организаторы призывают всех, у кого есть вопросы или обеспокоенность по поводу применения атомной энергетики, кто хочет вступить в дискуссию о будущем энергетической безопасности.

Мероприятия в Тарту и Таллинне состоятся одновременно, в 16 часов — в Тарту на Ратушной площади и в Таллинне в парке Таммсааре.