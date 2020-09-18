Пт, 18.09.2020
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Борис Тух

МИД России потребовал у посла Эстонии объяснений

Мария Захарова

ФОТО: Russian Foreign Ministry Press O/Russian Foreign Ministry Press O

Российский МИД вызвал посла Эстонии для разъяснения обстоятельств выезда в Эстонию россиянина Александра Литреева, против которого в России возбуждено уголовное дело, передает слова официального представителя МИД Марии Захаровой "РИА Новости".

"Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае <...> По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", — сказала Захарова на брифинге.

Литреев — сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security. Известен как создатель приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка".

Вечером 22 февраля его задержали у отеля в Екатеринбурге, где он собирался поселиться, и предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков. Вину Литреев признал полностью. Его отправили в СИЗО, но 17 марта изменили меру пресечения на домашний арест. Позже суд отпустил Литреева и из-под домашнего ареста.

В начале сентября Ленинский районный суд повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Литреева и оставил его под подпиской о невыезде.

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