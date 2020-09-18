Фермеры: падение цен на наши продукты требует срочного вмешательства государства

Низкие цены на рынке поставили доход фермеров Эстонии под удар, сказал член правления палаты Вахур Тыниссоо. Без переходного пособия в следующем году у многих сельскогохозяйственных производств будет и значительное снижение прямых пособий. Общая сумма прямых дотаций из бюджета ЕС также немного уменьшится в следующем году.

«Выплачиваемая производителям молока в Эстонии закупочная цена уже пятый месяц подряд существенно отстает от размера затрат на производство молока, что серьезно угрожает возможности дальнейшего существования молочного сектора Эстонии. Предыдущие кризисы показали, что для сохранения молочного стада необходимы серьезные усилия, иначе мы навсегда лишимся части нашего молочного стада в Эстонии», - подчеркнул Тыниссоо.

По его словам, заметный спад цен произошел также и на рынке свинины, в последние недели его влияние усилилось еще и за счет того, что африканская чума свиней достигла Германии. Выплачиваемая свиноводам цена упала ниже отметки себестоимости продукции сектора.

«В ходе предыдущего кризиса мы лишились способности самоснабжения в секторе свиноводства, поэтому для предотвращения нового спада в производстве необходимо оказать свиноводам внеочередную поддержку», - сказал Тыниссоо.

По его словам, постигший молочный и свиноводческий рынки спад цен требует внеочередного вмешательства со стороны государства. Сельскохозяйственная торговая палата неоднократно напоминала правительству о необходимости как в этом, так и в следующем году выплатить в полном объеме внутригосударственные переходные пособия из расчета 15,3 млн евро в год.

Латвия и Литва в этом году оказала во внеочередном порядке поддержку своим крестьянам, выплатив пособия производителям молока, в такой же помощи нуждаются и эстонские фермеры для сохранения молочного стада.