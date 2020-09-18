Статистика: индекс жилищных цен в Эстонии снизился

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, как в годовом сравнении, так и по сравнению с первым кварталом, больше всего на индекс как обычно влияли цены на квартиры в Таллинне. «По сравнению со вторым кварталом предыдущего года цены на дома упали на 1%, а цены на квартиры выросли на 6,1%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 5,5%», – добавила Сяйнаст.

Цены на квартиры в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну выросли на 3,1%, а в остальных частях Эстонии – на 17,4%.

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделок при покупке жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале 2020 года повысился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 6,4% и в сравнении с первым кварталом этого года снизился на 2%, в том числе на 3,2% уменьшились цены на страхование жилья.