Пт, 18.09.2020
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Алексей Бляхин

Из-за роста больных в Эстонии в латвийской Валке открыли пункт тестирования

Граница Валга-Валка.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Эстонии, в приграничном латвийском городе Валка открыли пункт тестирования на Covid-19.

Редактор онлайн-версии северолатвийской газеты Ziemeļlatvija Анце Андреева-Эмпеле отметила, что решение открыть пункт тестирования приняла Больничная касса Латвии. Такие же пункты предполагается открыть и в других, близко расположенных к границе с Эстонией городах — Салацгрива и Айнажи.

Открытие пункта в Валке избавит жителей города от необходимости ездить для тестирования в Валмиеру.

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