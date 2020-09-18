Из-за роста больных в Эстонии в латвийской Валке открыли пункт тестирования

Редактор онлайн-версии северолатвийской газеты Ziemeļlatvija Анце Андреева-Эмпеле отметила, что решение открыть пункт тестирования приняла Больничная касса Латвии. Такие же пункты предполагается открыть и в других, близко расположенных к границе с Эстонией городах — Салацгрива и Айнажи.