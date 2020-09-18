Из-за роста больных в Эстонии в латвийской Валке открыли пункт тестирования

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Эстонии, в приграничном латвийском городе Валка открыли пункт тестирования на Covid-19.
Редактор онлайн-версии северолатвийской газеты Ziemeļlatvija Анце Андреева-Эмпеле отметила, что решение открыть пункт тестирования приняла Больничная касса Латвии. Такие же пункты предполагается открыть и в других, близко расположенных к границе с Эстонией городах — Салацгрива и Айнажи.
Открытие пункта в Валке избавит жителей города от необходимости ездить для тестирования в Валмиеру.