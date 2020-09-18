Tele2 будет выдавать работникам пособие в размере 350 евро

Коронавирус принципиально изменил традиционные представления об организации труда на предприятии. Нашей новой реальностью стала удаленная работа, когда вместо одной классической конторы действует множество отдельных домашних офисов.
«Обустройство домашнего рабочего места зачастую связано с дополнительными расходами: далеко не в каждом доме найдется подходящая для этого эргономичная мебель. А сидеть целыми днями с ноутбуком на диване или за обеденным столом вряд ли будет удобно. Поэтому мы приняли решение выдавать сотрудникам, которые трудятся удаленно, специальное пособие на обустройство домашнего офиса в размере 350 евро», – сообщила директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. В конечном итоге средства на покупку эргономичного стола или кресла можно рассматривать как конкретную инвестицию работодателя в сохранение здоровья и трудоспособности работников.
На сегодня в Tele2 трудятся 320 человек. И как показало весеннее исследование, 64% опрошенных работников выразили желание частично продолжить удаленную работу и по окончании чрезвычайного положения. По мнению С. Селиов, сотрудников Tele2 привлекает гибкая возможность работать как в офисе, так и дома, – это больше соответствует их пожеланиям и потребностям. Однако главным недостатком удаленной работы многие участники исследования назвали отсутствие у них дома удобного кресла или стола нужной высоты. «Вероятно, с подобной проблемой также сталкивались работники других предприятий, которые были вынуждены весной срочно создавать свой домашний офис», – отметила С. Селиов.
С наступлением осени у нас всё чаще стали говорить о второй волне пандемии. И работодатели должны быть готовы к оперативной реорганизации трудового процесса с частичным или полным переходом на удаленную работу. При этом наряду с решением организационных задач, необходимо также оказать поддержку своим работникам в создании или обновлении их домашнего рабочего места. «Практика выдачи пособий на обустройство домашнего офиса пока еще мало распространена в Эстонии, но я искренне надеюсь, что нашему примеру последуют и другие отечественные предприятия», – сказала в заключение директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2.