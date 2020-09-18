Tele2 будет выдавать работникам пособие в размере 350 евро

«Обустройство домашнего рабочего места зачастую связано с дополнительными расходами: далеко не в каждом доме найдется подходящая для этого эргономичная мебель. А сидеть целыми днями с ноутбуком на диване или за обеденным столом вряд ли будет удобно. Поэтому мы приняли решение выдавать сотрудникам, которые трудятся удаленно, специальное пособие на обустройство домашнего офиса в размере 350 евро», – сообщила директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. В конечном итоге средства на покупку эргономичного стола или кресла можно рассматривать как конкретную инвестицию работодателя в сохранение здоровья и трудоспособности работников.

На сегодня в Tele2 трудятся 320 человек. И как показало весеннее исследование, 64% опрошенных работников выразили желание частично продолжить удаленную работу и по окончании чрезвычайного положения. По мнению С. Селиов, сотрудников Tele2 привлекает гибкая возможность работать как в офисе, так и дома, – это больше соответствует их пожеланиям и потребностям. Однако главным недостатком удаленной работы многие участники исследования назвали отсутствие у них дома удобного кресла или стола нужной высоты. «Вероятно, с подобной проблемой также сталкивались работники других предприятий, которые были вынуждены весной срочно создавать свой домашний офис», – отметила С. Селиов.