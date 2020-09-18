Заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро

В начале лета позапрошлого года у финансового руководителя фирмы-собственника одного из магазинов люксового товара в Литве зазвонил телефон. По ту сторону трубки находился занимающийся финансами эстонского магазина сети бухгалтер, который спросил, нормально ли, что в кассе одного из магазинов косметики и парфюмерии, находящегося в расположенном в центре Таллинна торгового центра остается почти 84 000 евро? Поскольку эта сумма должна была находиться в банке, а не в сейфе магазина, для руководства сети вспыхнул сигнальный маячок, пишет Postimees.
В конце июня того же года собственник и финансовый руководитель фирмы отправились в магазин с проверкой, чтобы выяснить, почему такая крупная сумма не была переведена в банк. В то время магазином руководила 33-летняя Хеле*, которая проработала в фирме четыре года. Добравшись до магазина, они попросили Хеле открыть сейф. Вероятнее всего, именно в тот момент заведующая поняла, что на ее схему приработка все же вышли, но поначалу она пыталась продолжать свою игру. «Я попросил Хеле открыть сейф, но она начала говорить, что наличных в сейфе нет, они находятся на расположенном под торговым центром складе», - поделился воспоминаниями финансовый руководитель. Когда у Хеле спросили, почему деньги не в сейфе, а на складе, она ответила, что такую сумму небезопасно хранить в сейфе магазина. «Она сказала, что в банк она их не отнесла потому, что в торговом центре нет банкомата, и она решила класть деньги в банк маленькими суммами, поскольку не осмеливается в одиночку запихивать в аппарат такие большие деньги», - рассказал финансовый руководитель.
И хотя заведующая до последнего момента пыталась спасти себя при помощи вранья, было уже совершенно ясно, что в действительности этих денег и не было, поскольку иначе указанная в кассовых отчетах сумма никак не могла бы оказаться такой большой. Вместе отправились на склад, чтобы посмотреть предполагаемые деньги. К тому моменту аргументы у Хеле уже явно закончились, она позвала финансового руководителя с собой на склад, где призналась, что этих денег действительно нет. И тут же продолжила выкручиваться: «Она попросила, чтобы я никому об это не говорил, что эти деньги у нее дома, и что она все вернет. Когда я спросил, если мы с адвокатом сейчас пойдем к ней домой, найдем ли мы там эти деньги? На это она ответила, что дома у нее около 5000 евро, остальные где-то в другом месте. 20 000 евро она пообещала вернуть в течение недели».
Не знала, сколько украла
У самой Хеле этих денег, естественно, не было, и чтобы что-то предложить фирме, она позвонила со своей проблемой своему спутнику жизни. «Хеле позвонила и сказала, что ее удерживают на работе на складе, поскольку она в течение долгого времени брала из кассы крупные суммы денег. Сначала она не хотела называть мне сумму, но в итоге сказала, что это около 70 000-75 000 евро», - рассказал следователю сожитель. В действительности, Хелле и сама не знала, сколько денег она украла за эти годы у работодателя. Учета она не вела. Хеле попросила у сожителя финансовую помощь и подчеркнула, что сумма должна быть как можно больше, иначе ее не выпустят с работы. Поскольку спутник жизни в финансах больших трудностей не испытывал, он согласился дать Хеле 20 000 евро. Эту сумму перевели на счет фирмы через пару дней.
Поскольку иного выхода у Хеле не было, она созналась в краже. При ней пересчитали кассу. И хотя по отчету кассового остатка за май в магазине должно было быть почти 84 000 евро, в сейфе и кассе были обнаружены всего 4800 евро. На месте Хеле подписала финансовое обязательство на 79 000 евро, в котором также раскаялась в своем поступке: «Признаю свою ответственность и глубоко раскаиваюсь. Обещаю, что исполню данное долговое признание, буду вести себя благоразумно. Не будут уклоняться от своих обязательств. Настоящим заявляю о желании без условий и безвозвратно расторгнуть заключенный со мной трудовой договор с сегодняшнего дня. Трудовые отношения со мной прекращены. У меня нет никаких претензий к работодателю».
Но данные на бумаге обещания начали затягиваться в исполнении, денег не было и не предвиделось, поэтому работодатель дал делу официальный ход. Более того, в ходе основательного аудита выяснилось, что украденная сумма была больше – чуть больше 82 000 евро. Одновременно вскрылось, что исчез товар на сумму в 7000 евро.
Простая схема
Речь не шла о хорошо продуманной схеме обмана, кажется весьма странным, почему до разоблачения прошло так много времени. Как заведующая магазином Хеле единолично отвечала за кассовые деньги и доставку наличных в банк.
По записям камер видеонаблюдения видно, как вечером работники магазина кладут деньги вместе с отчетом в сейф, и как Хеле эти деньги оттуда берет. Делает это она не каждое утро, а в разное время. По видео видно, как иногда она берет из кассы пачки денег и выходит с ними из магазина. По результатам следствия и представленным Хеле отчетам, в течение четырех лет недостача кассы магазина постоянно увеличивалась. Если в августе 2014 года недостача составляла 4449 евро, то в июне 2018 года она составила уже 86 081,56 евро. Это означает, что если Хеле брала из сейфа наличные, чтобы отнести их в банк, на счет она ничего не перевела, а положила деньги себе в карман. Поскольку недостача росла в течение четырех лет в умеренном темпе, бухгалтеры не смогли сразу обратить на это внимание. К лету 2018 года сумма стала подозрительно большой, и бухгалтер уже не смог ее не заметить.
В конце августа этого года Хеле заключила с прокуратурой и потерпевшим договор о наказании, в котором признала себя виновной. Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, которые не будут обращены к исполнению, если Хеле за два с половиной года не совершит нового умышленного преступления. Также по состоянию на сейчас ей нужно вернуть еще 58 000 евро, к которым добавляется пеня.
*Поскольку главная героиня истории начала новую, законопослушную жизнь, Postimees решил не публиковать ее настоящего имени.
Мотивом стало отсутствие похвалы
И хотя Хеле никогда не говорила сыщикам и суду о своих мотивах, из признательных показаний ее спутника жизни и коллег по работу выясняется, что она была разочарована, поскольку собственники фирмы были очень требовательными, но не соглашались повысить ей зарплату. Поэтому Хеле показалось, что ее недостаточно ценят.
«Она сказала, что сначала брала эти деньги для того, чтобы организовать проходящие на работе мероприятия. Поскольку руководство на это разрешения не давало, то она проводила их самовольно, а деньги брала в кассе магазина. По ее словам, делала это она потому, что руководство постоянно требовало от нее роста предприятия, но не разрешало ничего для этого сделать. Позже она начала частично брать деньги и себе, как прибавку к зарплате», - рассказал сожитель следователю.
Но до конца виновной Хеле себя все же не считает – на единственном допросе, когда осужденная говорила со следователем по существу, она сказала, что все объяснения и подписи в магазине она дала под большим моральным давлением и, по ее оценке, речь идет скорее о вопросе, касающемся гражданско-правового порядка, а не о преступном присвоении.