Заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро

Поскольку иного выхода у Хеле не было, она созналась в краже. При ней пересчитали кассу. И хотя по отчету кассового остатка за май в магазине должно было быть почти 84 000 евро, в сейфе и кассе были обнаружены всего 4800 евро. На месте Хеле подписала финансовое обязательство на 79 000 евро, в котором также раскаялась в своем поступке: «Признаю свою ответственность и глубоко раскаиваюсь. Обещаю, что исполню данное долговое признание, буду вести себя благоразумно. Не будут уклоняться от своих обязательств. Настоящим заявляю о желании без условий и безвозвратно расторгнуть заключенный со мной трудовой договор с сегодняшнего дня. Трудовые отношения со мной прекращены. У меня нет никаких претензий к работодателю».

Но данные на бумаге обещания начали затягиваться в исполнении, денег не было и не предвиделось, поэтому работодатель дал делу официальный ход. Более того, в ходе основательного аудита выяснилось, что украденная сумма была больше – чуть больше 82 000 евро. Одновременно вскрылось, что исчез товар на сумму в 7000 евро.

Простая схема

Речь не шла о хорошо продуманной схеме обмана, кажется весьма странным, почему до разоблачения прошло так много времени. Как заведующая магазином Хеле единолично отвечала за кассовые деньги и доставку наличных в банк.

По записям камер видеонаблюдения видно, как вечером работники магазина кладут деньги вместе с отчетом в сейф, и как Хеле эти деньги оттуда берет. Делает это она не каждое утро, а в разное время. По видео видно, как иногда она берет из кассы пачки денег и выходит с ними из магазина. По результатам следствия и представленным Хеле отчетам, в течение четырех лет недостача кассы магазина постоянно увеличивалась. Если в августе 2014 года недостача составляла 4449 евро, то в июне 2018 года она составила уже 86 081,56 евро. Это означает, что если Хеле брала из сейфа наличные, чтобы отнести их в банк, на счет она ничего не перевела, а положила деньги себе в карман. Поскольку недостача росла в течение четырех лет в умеренном темпе, бухгалтеры не смогли сразу обратить на это внимание. К лету 2018 года сумма стала подозрительно большой, и бухгалтер уже не смог ее не заметить.

В конце августа этого года Хеле заключила с прокуратурой и потерпевшим договор о наказании, в котором признала себя виновной. Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, которые не будут обращены к исполнению, если Хеле за два с половиной года не совершит нового умышленного преступления. Также по состоянию на сейчас ей нужно вернуть еще 58 000 евро, к которым добавляется пеня.

*Поскольку главная героиня истории начала новую, законопослушную жизнь, Postimees решил не публиковать ее настоящего имени.

Мотивом стало отсутствие похвалы

И хотя Хеле никогда не говорила сыщикам и суду о своих мотивах, из признательных показаний ее спутника жизни и коллег по работу выясняется, что она была разочарована, поскольку собственники фирмы были очень требовательными, но не соглашались повысить ей зарплату. Поэтому Хеле показалось, что ее недостаточно ценят.

«Она сказала, что сначала брала эти деньги для того, чтобы организовать проходящие на работе мероприятия. Поскольку руководство на это разрешения не давало, то она проводила их самовольно, а деньги брала в кассе магазина. По ее словам, делала это она потому, что руководство постоянно требовало от нее роста предприятия, но не разрешало ничего для этого сделать. Позже она начала частично брать деньги и себе, как прибавку к зарплате», - рассказал сожитель следователю.