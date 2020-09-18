В Эстонии приступают к работе коронароботы

Например, ежедневно в Харьюмаа работают десять человек, у каждого из которых в среднем уходит 15 минут, чтобы проконсультировать тех, кто находился в близком контакте с носителями вируса. «Поскольку сегодня мы стоим перед увеличением числа заболевших, мы подумали и решили, что можно взять на вооружение несколько технических решений, чтобы предоставить людям первичную информацию и максимально быстро известить их, что они были в близком контакте с заболевшим. С больными мы в любом случае хотим созвониться», - прокомментировала руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик.