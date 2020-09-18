Пт, 18.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух

В Эстонии приступают к работе коронароботы

Тест на коронавирус.

ФОТО: EKKAPHAN CHIMPALEE/Shutterstock

Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение с пятницы задействовать в работе голосовых роботов, пишет ERR.

Например, ежедневно в Харьюмаа работают десять человек, у каждого из которых в среднем уходит 15 минут, чтобы проконсультировать тех, кто находился в близком контакте с носителями вируса. «Поскольку сегодня мы стоим перед увеличением числа заболевших, мы подумали и решили, что можно взять на вооружение несколько технических решений, чтобы предоставить людям первичную информацию и максимально быстро известить их, что они были в близком контакте с заболевшим. С больными мы в любом случае хотим созвониться», - прокомментировала руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик.

Чтобы проинформировать людей наиболее понятным образом, в настоящий момент согласовываются различные текстовые версии на эстонском, русском и английском языках.

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