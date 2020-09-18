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В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий 2020 года - шуточной научной премии для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". В этом году одним из лауреатов, вместе с некоторыми другими мировыми лидерами, был назван президент России Владимир Путин - за его действия во время пандемии коронавируса.

Вручение приза в области аккустики Annals of Improbable Research Настоящий лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм (в нижнем левом углу) готовится вручить Шнобель премию Стефану Реберу (в верхнем ряду в центре) и его коллегам

Впрочем, большинство остальных наград, как и в прошлые годы, было вручено серьезным ученым, занятым исследованиями, практическая польза которых на первый взгляд может показаться неочевидной.

Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции получил Шнобелевскую премию в области акустики за очень необычный и довольно опасный для ученых эксперимент. Вместе с несколькими коллегами он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием, - и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.

Как известно, вдыхая гелий, люди начинают разговаривать очень высоким голосом. Это происходит потому, что этот газ обладает гораздо меньшей плотностью по сравнению с воздухом и не так сильно нагружает голосовые связки, которые начинают вибрировать с более высокой частотой.

Казалось бы, серьезным ученым не стоило бы тратить силы на попытку послушать писклявого аллигатора. Однако за этой процедурой стоит вполне реальная научная проблема.

Услышать голос рептилии

Дело в том, что ученые изучали, как аллигаторы и другие рептилии "общаются" между собой, то есть пытались объяснить значение тех или иных звуков, которые они производят. В частности, ученые намеревались доказать, что при помощи тембра "голоса" эти животные могут рассказать собратьям по виду о своем размере. Уже известно, что такой способностью обладают млекопитающие и птицы.

Alligator Getty Images

"Частота резонанса речевого тракта будет в целом ниже при больших размерах тела, потому что воздух вибрирует в более обширном пространстве, - объяснил Стефан Ребер в интервью Би-би-си. - Мы не знали, что у рептилий тоже есть резонанс. Например, у лягушек, у земноводных, его нет. Поэтому нам нужно было доказать, что у крокодилов действительно есть резонанс".

После того, как аллигаторов заставили подышать гелием, ученые сумели доказать, что размер их тела действительно связан с тембром издаваемых ими звуков. "Впрочем, я не проверял, могут ли эти животные воспринимать такую информацию", - уточняет Ребер.

Премию Реберу вручил обладатель настоящей Нобелевской премии по физике - британский ученый российского происхождения Андрей Гейм.

Еще один победитель этого года - американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо. Он получил премию в области материаловедения за еще более смелый эксперимент - изготовление ножа из собственного замороженного кала.

Как рассказывала недавно канадская Си-би-эс, ученый наткнулся в фольклоре племени инуитов на легенду о человеке, у которого отняли все имущество и который в сильный мороз сходил по большому в собственные руки, а затем изготовил из своего кала нож. Этим нехитрым инструментом он якобы убил охранявшую его собаку, сделал из ее шкуры еще одну собаку и уехал на ней прочь.

Чтобы проверить, могло ли такое произойти в действительности, Метин Эрен и еще несколько антропологов заморозили фекалии, сделали из них лезвие - и попытались разрезать охлажденное в холодильнике мясо - им было понятно, что при контакте с любым другим более теплым материалом нож моментально превратится в свое исходное состояние.

В отличие от экспериментов с крокодилом, затея антропологов окончилась провалом. Нож ничего не разрезал, он лишь оставлял на поверхности мяса отвратительные коричневые следы.

При чем тут Путин?

Тем не менее, ученый заявил, что очень доволен получением Шнобелевской премии. "Это большая честь для меня, - сказал Эрен газете Guardian. - За Шнобелевскими премиями я следил всю свою жизнь. Для меня это сбывшаяся мечта. Правда".

Что же касается Владимира Путина, то российский президент был назван в числе лауреатов премии в области медицинского образования.

Шнобелевский комитет заявил, что награда вручается за "использование пандемии Covid-19, чтобы научить мир тому, как политики имеют большее практическое влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи".

Вместе с Путиным лауреатами премии названы президент США Дональд Трамп, действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.

Другие обладатели Шнобелевских премий 2020 года: