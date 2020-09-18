Пт, 18.09.2020
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Алексей Бляхин

На Лаагна-теэ меняется организация дорожного движения

Лаагна-теэ

ФОТО: Claire Peinar / Postimees

С понедельника, 21 сентября на участке, где столичная улица Лаагна-теэ переходит в Раху-теэ, меняется организация дорожного движения.

В связи с проведением дорожных работ левая полоса Раху-теэ будет сужена. Движение транспорта будет сдвинуто в правую сторону. В обоих направлениях для движения сохранится по одной полосе.

Кроме того, место для разворота в конце Лаагна-теэ будет закрыто. Для водителей будет доступна другая точка разворота.

Также изменится маршрут автобусов 7, 13 и 65.

Временная организация дорожного движения будет действовать до конца ноября.

Работы проводит Nordecon AS. 

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