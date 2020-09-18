На Лаагна-теэ меняется организация дорожного движения

С понедельника, 21 сентября на участке, где столичная улица Лаагна-теэ переходит в Раху-теэ, меняется организация дорожного движения.
В связи с проведением дорожных работ левая полоса Раху-теэ будет сужена. Движение транспорта будет сдвинуто в правую сторону. В обоих направлениях для движения сохранится по одной полосе.
Кроме того, место для разворота в конце Лаагна-теэ будет закрыто. Для водителей будет доступна другая точка разворота.
Также изменится маршрут автобусов 7, 13 и 65.
Временная организация дорожного движения будет действовать до конца ноября.
Работы проводит Nordecon AS.