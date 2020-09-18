В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 178 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 36 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразились 12 человек. В Харьюмаа добавилось десять, в Тартумаа - четыре, в Пыльвамаа и на Сааремаа - по одному новому случаю. Еще в восьми случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано.
Из десяти новых случаев в Харьюмаа (семь в Таллинне) в четырех случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В трех случаях, установленных с 16 по 17 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Германия и Польша), в десяти случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся четыре активных очага, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом Gourmet Coffee – 25, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек. Вспышка в Ляэнемереской гимназии затронула семь человек.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1955 человек, из которых заболел 194.
Из 12 новых случаев в Ида-Вирумаа шесть связаны с тесными контактами с другими больными, обстоятельства еще шести заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с восьмию активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 больных). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны шесть человек (четыре человека были перенесены в список так называемой вспышки в кругу знакомых). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 17 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 23 человека, а вспышка в Таммикуской основной школе — восемь человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 485 человек, из которых заболели 96.
В Тартумаа (один в Тарту) добавилось четыре новых случая и все они связаны со вспышкой на похоронах. По данным Регистра народонаселения, выявленным в Пыльвамаа случаем занимается Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Таллинне. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (десять человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 135 человек, из которых больны 44.
В случае, выявленном на Сааремаа, вирус был привезен из Испании. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 42 человека, из них заразились шесть.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализированы 23 человека
По состоянию на утро 18 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 23 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали, трех людей перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Кроме того, было открыто шесть новых историй болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания COVID-19 у 415 человек.
По состоянию на 18 сентября выздоровели 2 357 человек. Из них истории болезни 1 808 человек (76,7%) завершены, у 549 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 26,94.
Всего в Эстонии сделано более 182 000 первичных тестов, из них 2814 , т.е. 1,54 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.