В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразились 12 человек. В Харьюмаа добавилось десять, в Тартумаа - четыре, в Пыльвамаа и на Сааремаа - по одному новому случаю. Еще в восьми случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано.

Из десяти новых случаев в Харьюмаа (семь в Таллинне) в четырех случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В трех случаях, установленных с 16 по 17 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Германия и Польша), в десяти случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся четыре активных очага, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом Gourmet Coffee – 25, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек. Вспышка в Ляэнемереской гимназии затронула семь человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1955 человек, из которых заболел 194.

Из 12 новых случаев в Ида-Вирумаа шесть связаны с тесными контактами с другими больными, обстоятельства еще шести заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с восьмию активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 больных). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны шесть человек (четыре человека были перенесены в список так называемой вспышки в кругу знакомых). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 17 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 23 человека, а вспышка в Таммикуской основной школе — восемь человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 485 человек, из которых заболели 96.

В Тартумаа (один в Тарту) добавилось четыре новых случая и все они связаны со вспышкой на похоронах. По данным Регистра народонаселения, выявленным в Пыльвамаа случаем занимается Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Таллинне. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (десять человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 135 человек, из которых больны 44.

В случае, выявленном на Сааремаа, вирус был привезен из Испании. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 42 человека, из них заразились шесть.

Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.