Опрос в Нарве: запрет на ночную продажу алкоголя нужен, но коронавирус здесь ни при чем

“Я считаю, что если человек захочет, он в любом случае найдет, где это взять. Кто-то закупится заранее, - сказала Ольга. - Но по большому счету, мне нравится это ограничение, потому что та же молодежь, когда уже весело и вроде хочется еще где-то накатить, а уже никак - спокойненько как-то рассасывается”.

Соответственно, распространение вирусов в таком случае тоже будет меньше. Но … считает, что ограничения имеют смысл и без этого:

“На самом деле, мне вообще нравится эта политика продажи алкоголя, то, что до десяти утра нельзя, - добавляет Ольга. - Мне кажется, от этого всё равно меньше народ пьет”.

“Не могу сказать точно, но думаю, что не надо было так делать, - считает Ирина. - Потому что молодежи всё равно надо где-то отдыхать. Будут на лавочках сидеть, беспокоить соседей. Это более цивилизованно должно быть”.

“Я полностью согласна. Это логично, - сказала Мария. - Когда у человека алкогольное опьянение, он теряет бдительность. Да и вообще, для общего здоровья это будет полезно”.

На самой Марии запрет тоже скажется, но ее это не смущает:

“Конечно, я хожу в бары. Но если надо - могу не ходить, могу дома сидеть”.

Мария готова отказаться от походов в бар и остаться дома, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса. ФОТО: Николай Андреев

“Это хорошо, - поддерживает пенсионерка Надежда. - А зачем ночью-то пить? Хватает времени и вечером, кому нужно. Я лично не хожу по таким злачным местам. Я слышала, что это связано с коронавирусом. Но и без вируса надо было так сделать. Кто хочет танцевать - пусть танцует, у них уже с вечера должен быть… адреналинчик”.

“Наверное, это правильно, - рассуждает молодой нарвитянин Евгений. - Мне самому всё равно - я не пью, вообще не употребляю. Но, наверное, с этим вирусом это правильно - меньше тусовок будет. Конечно, собираться всё равно будут, но меньше. Будут какие-то частные тусовки, но такого распространения, я думаю, уже не будет”.

“Я вообще против алкоголя, особенно среди молодежи, - говорит пенсионерка Наталья. - Поэтому я согласная с правительством. И без вируса можно было бы так - было бы тихо-спокойно на улицах. На лавочках пить уже холодно”.

“Сложно сказать, - ответила Ольга на вопрос, поддерживает ли она запрет. - Думаю, человек, который хочет выпить, найдет алкоголь, заранее побеспокоится об этом. Единственное, что распространение вируса будет меньше, потому что не будет такого большого скопления народу. Поэтому вполне возможно, что да”.

“Я не знаю, я не хожу в бары, - сказал пенсионер Яков. - И знакомые тоже не ходят”.

“Не знаю, как это на коронавирусе скажется, но на криминальной обстановке, на спокойствии местного населения скажется, - сказал Алексей. - Коронавирус - это всё слишком раздуто, не всё так страшно, как кажется, всё это с какой-то целью делается - но это другой вопрос. В принципе, запрет - это хорошая идея, давно пора было так сделать. Некоторые шалманы, в которых много людей пострадало, работают, никто их не закрывает. За всё время их существования из-за них людей умерло больше, чем от коронавируса в городе. Вот такая ситуация”.