Школы продолжают отправлять детей по домам, точной информации о числе зараженных нет

С начала нового учебного года прошло всего две недели. За это время общественность узнала как минимум о четырех столичных, одной выруской и одной кохтла-ярвеской школах, в которых были выявлены зараженные среди учеников, учителей и родителей, а классы и даже целые параллели - отправлены на дистанционное обучение.
Между собой родители делятся и другой информацией. Например, мать одного ученика Таллиннской Ласнамяэской гимназии сказала, что с понедельника ее ребенок остается дома: «Нам сказали, что кто-то привез коронавирус из-за границы и ничего об этом не сообщил, а значит, не остался в самоизоляции. В итоге с понедельника сын будет учиться из дома».
Из Ляэнемереской гимназии родители получили сообщения, что в эту пятницу все дети остаются дома, поскольку школу будут дезинфицировать. Один пятый класс уже и так сидел дома, остальные ушли на карантин и дистанционное обучение, когда обнаружились новые заболевшие.
Решение принимается коллегиально
В среду на пресс-конференции Таллиннской городской управы старший инспектор Северного регионального отдела Департамента здоровья Наталья Выжелевская, перечисляя превратившиеся в очаги заражения столичные детские образовательные учреждения, обмолвилась, что классы отправляют в самоизоляцию по решению Департамента здоровья.
«Решение принимает школа в сотрудничестве с Департаментом здоровья, - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Каждый конкретный случай обсуждается. Такая схема принятия решения логична, поскольку департамент сообщает о ситуации в сфере здравоохранения, школа занимается решением вопроса, как организовать учебный процесс. О ситуации также предупреждают и Департамент образования».
Руководитель пресс-службы Департамента здоровья Симмо Саар добавил: «Хотя для воспрепятствования эпидемиологического распространения инфекционных заболеваний Департамент здоровья может временно закрыть школу или детское учреждение, важную роль в распространении вируса играют и Департамент здоровья, и собственник школы, а решения принимаются в сотрудничестве».
Т.е. классы отправляются на дистанционное обучение, а школы закрываются не по единоличному решению муниципалитета или Министерства образования, если речь идет о государственных гимназиях, а по настоятельной рекомендации Департамента здоровья и решению, принятому коллегиально специалистами департамента, школой и собственником.
Информации нет и собирать ее бессмысленно
К сожалению, получить подробную информацию о том, сколько школ в Эстонии и сколько учеников и учителей уже находятся в изоляции из-за заражения коронавирусом или близкого контакта с инфицированным, невозможно.
Вадим Белобровцев сказал вчера вечером, что в столице количество затронутых вирусом учебных заведений не изменилось – речь по-прежнему идет о двух муниципальных школах, двух частных школах и трех детских садах. Кати Нийн, главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента здоровья, уточнила, что такой статистики у столичных властей сейчас и нет: «Департамент здоровья дает информацию о каждом новом очаге заражения в столичном детском саду или школе, но если в этом очаге появляются новые зараженные, нас об этом не оповещают».
Более того, Нийн объяснила, что этих данных может не быть и у директоров: «Поскольку, если выявляется случай заражения, то в изоляцию отправляется весь класс или группа, а также тесно контактировавшие, и отдельного оповещения о каждом новом заболевшем не высылается».
Нет у Департамента образования и данных о том, почему какой-то ученик остался дома – заражен ли он или находится в самоизоляции, поскольку семья недавно вернулась из-за рубежа. Все это конфиденциальная информация, которая строго секретна.
Симмо Саар из Департамента здоровья также оказался немногословен: «Учебный год только начался, а активный период вирусных заболеваний верхних дыхательных путей только впереди, поэтому сейчас еще рано давать какие-то оценки».
Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Елена Земскова также отмечает условность имеющихся данных: «Точную статистику, сколько учеников и классов и в скольких школах находится на дистанционном обучении, собирать бессмысленно, так как ситуация меняется очень быстро, и на следующий день данные могут быть уже другими».
Подготовка к переходу на дистанционку идет
С прошлой недели Министерство образования приступило к общению со всеми общеобразовательными школами страны, чтобы узнать, как в разных частях страны начался учебный год, какие меры были приняты, какие проблемы возникли, и при необходимости оказать помощь в их решении: «Когда мы пообщаемся со всеми школами, резюмируем и проанализируем результаты, то мы непременно поделимся ими с общественностью».
Пока, как уверяют в министерстве, в большей части школ обучение ведется контактно, но школы уже готовятся к возможному переходу на дистанционное обучение: «Дистанционно учебную работу проводят частично и преимущественно в классах третьей ступени основной школы (6-9-е классы) и в гимназических классах. Есть школы, где контактное и стационарное обучение чередуется - например, три недели в школе, одну неделю на дистанционном обучении. При необходимости проводят уроки и таким образом, что учитель дома, а ученики - в школе, например, если учитель находится на самоизоляции. В единичных школах на дистанционное обучение переводят и более младших школьников, которые занимаются один день в неделю самостоятельно».
Решать и платить родителям
Пока специалисты ищут возможные пути решения и наблюдают за ситуацией, родители ломают голову над вопросом, что делать? Одни с ужасом ждут сообщения из школы о том, что с завтрашнего дня или с понедельника ребенок остается дома. Это означает, что нужно не только бросаться в процесс контролирования, объяснения и обучения, но и как-то решать вопрос с работодателем, поскольку если в обычное время ребенок днем находится в школе, а родители могут спокойно работать, то при дистанционном обучении кто-то из старших должен остаться дома и следить за чадом.
А другая категория родителей борется со страхом: ребенок должен пользоваться общественным транспортом, находиться в месте большого скопления народа, где могут оказаться еще не выявленные зараженные. Все это - риск подцепить заразу и принести ее домой. А дома могут быть люди, входящие в группы риска. Да и в целом, корона нагнала на многих страхов, поэтому навряд ли найдется человек, который абсолютно не боится заболеть.
«В первую очередь важно понять, что как недостаточно серьезное отношение к текущей ситуации, так и чрезмерное реагирование в равной степени неоправданны, - объяснила Елена Земскова. – Серьезность ситуации оценивает Департамент здоровья. Перед началом учебного года Министерство образование дало школам рекомендации, как снизить риски распространения вируса и как действовать в ситуации, когда опасность заражения растет и может возникнуть необходимость частично или полностью перейти на дистанционное обучение».
Однако, подчеркивает представитель министерства, такие решения нельзя принимать непродуманно, необходимо советоваться со специалистами: «Даже если в школе был обнаружен коронавирус, необязательно возникает необходимость отправлять на дистанционное обучение всю школу или класс. Департамент здоровья дает оценку ситуации, исходя из конкретных обстоятельств. При единичных случаях заболевания на дистанционное обучение переводят, как правило, тех, кто находился в близком контакте с заболевшим, например, одноклассников или одногруппников, с которыми больной контактировал ежедневно».
Готового же рецепта для тех родителей, которые боятся водить ребенка в школу, увы, нет. Во время пресс-конференции, приуроченной к началу нового учебного года, министр образования и науки Майлис Репс рассказала, что в министерство обращаются озабоченные родители, которые спрашивают, что делать, если в доме есть хронически больные и пожилые люди, а ребенок должен ехать на общественном транспорте и есть риск притащить болезнь в дом?
Она тоже посоветовала не сгущать краски, разумно относиться к происходящему, а если совсем страшно, можно принять решение перевести ребенка на домашнее обучение: «Но тут важно помнить, что образовательное заведение хоть и снабдит такого ученика всеми учебными материалами, но за качество получаемого образования будет отвечать тот, кто потребовал перевода на домашнее обучение – то есть родители».
Домашнее обучение
- Домашнее обучение предусматривает 23 статья Закона об основной школе. Во втором пункте первой части статьи сказано, что перевести ребенка на домашнее обучение можно: «Если родитель хочет самостоятельно организовывать учебную работу ученика, получающего основное образование».
- Два других пункта говорят о состоянии здоровья и нахождении ребенка в медицинском учреждении.
- Если перевод на домашнее обучение по состоянию здоровья организуется и проводится за счет школы, то домашнее обучение по желанию родителя, организуют и финансируют сами родитеиь (третья часть 23-й статьи Закона об основной школе).