Школы продолжают отправлять детей по домам, точной информации о числе зараженных нет

Нет у Департамента образования и данных о том, почему какой-то ученик остался дома – заражен ли он или находится в самоизоляции, поскольку семья недавно вернулась из-за рубежа. Все это конфиденциальная информация, которая строго секретна.

Симмо Саар из Департамента здоровья также оказался немногословен: «Учебный год только начался, а активный период вирусных заболеваний верхних дыхательных путей только впереди, поэтому сейчас еще рано давать какие-то оценки».

Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Елена Земскова также отмечает условность имеющихся данных: «Точную статистику, сколько учеников и классов и в скольких школах находится на дистанционном обучении, собирать бессмысленно, так как ситуация меняется очень быстро, и на следующий день данные могут быть уже другими».

Подготовка к переходу на дистанционку идет

С прошлой недели Министерство образования приступило к общению со всеми общеобразовательными школами страны, чтобы узнать, как в разных частях страны начался учебный год, какие меры были приняты, какие проблемы возникли, и при необходимости оказать помощь в их решении: «Когда мы пообщаемся со всеми школами, резюмируем и проанализируем результаты, то мы непременно поделимся ими с общественностью».

Пока, как уверяют в министерстве, в большей части школ обучение ведется контактно, но школы уже готовятся к возможному переходу на дистанционное обучение: «Дистанционно учебную работу проводят частично и преимущественно в классах третьей ступени основной школы (6-9-е классы) и в гимназических классах. Есть школы, где контактное и стационарное обучение чередуется - например, три недели в школе, одну неделю на дистанционном обучении. При необходимости проводят уроки и таким образом, что учитель дома, а ученики - в школе, например, если учитель находится на самоизоляции. В единичных школах на дистанционное обучение переводят и более младших школьников, которые занимаются один день в неделю самостоятельно».

Решать и платить родителям

Пока специалисты ищут возможные пути решения и наблюдают за ситуацией, родители ломают голову над вопросом, что делать? Одни с ужасом ждут сообщения из школы о том, что с завтрашнего дня или с понедельника ребенок остается дома. Это означает, что нужно не только бросаться в процесс контролирования, объяснения и обучения, но и как-то решать вопрос с работодателем, поскольку если в обычное время ребенок днем находится в школе, а родители могут спокойно работать, то при дистанционном обучении кто-то из старших должен остаться дома и следить за чадом.