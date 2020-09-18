«Запрет на ночную продажу алкоголя принесет больше ущерба, чем сам коронавирус»

Организатор мероприятий Герт Лаасме заявляет, что запрет на ночную продажу алкоголя — это абсурд.

Герт Лаасме ФОТО: Ardo Kaljuvee

«Нужно понимать, зачем вводятся эти ограничения — они не для того, чтобы запретить продажу алкоголя, а чтобы закрыть клубы, тем самым предполагается, что тогда люди не будут собираться и не заболеют. Но на самом деле люди просто начнут пить дома, в подъездах, на улице, что представляет огромную опасность для общества.

Именно поэтому в первые же выходные, когда вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя в Таллинне, в три раза выросло число вызовов полиции и жалоб на шум у соседей. Полиция не успевает приезжать на все вызовы, растет число случаев домашнего насилия, что является одной из самых больших проблем в Эстонии. Растет число водителей, садящихся за руль пьяными.

В этом году в Эстонии зафиксировано рекордное число убийств. Это всё взаимосвязано. Это такой ущерб, который никто не сможет компенсировать, он даже больше, чем ущерб от коронавируса, - уверенно заявляет Лаасме. - Люди пьют на улице, устраивают вечеринки дома, а ведь там никто людей не охраняет. В ночном клубе есть охрана, которая следит за порядком. В августе мы успели провести одно мероприятие, на проверку пришли чиновники Департамента здоровья и полицейские, и нас похвалили за принятые меры безопасности».

Герт обращает внимание на статистику: хотя запрет на ночную продажу алкоголя в Харьюмаа действует уже две недели, число заболевших не снизилось, а только выросло. Он настаивает, что правительство должно начать диалог с организаторами развлекательных мероприятий и учреждениями.

«Потому что в правительстве не понимают, как происходит организация мероприятия. Нельзя просто в один день взять и наложить запрет со следующего дня. Такие решения правительства наносят невосполнимый ущерб. Полгода мы не могли проводить мероприятия. В конце июля нам сказали, что мы можем начать готовиться. Я два месяца готовил большое мероприятие, оплатил его рекламу. Артисты, танцоры готовились, акробаты разучивали номера, а в один день всё это рушится. За неделю до проведения мероприятия правительство вводит запрет на ночную продажу алкоголя. Никто нам расходы не компенсирует, никто свою помощь не предлагает», - возмущается Лаасме, отмечая, что отмененное в сентябре мероприятие нанесло ему ущерб в 9 тысяч евро.

Герт добавляет, что хотя у него и других есть право востребовать с государства ущерб, он не представляет, кто пойдет в суд.