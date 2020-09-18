«Запрет на ночную продажу алкоголя принесет больше ущерба, чем сам коронавирус»

Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя с 00.00 часов до 10 утра в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях, начиная с 26 сентября. Владельцы ресторанов и организаторы мероприятий возмущены такими мерами.
Организатор мероприятий Герт Лаасме заявляет, что запрет на ночную продажу алкоголя — это абсурд.
«Нужно понимать, зачем вводятся эти ограничения — они не для того, чтобы запретить продажу алкоголя, а чтобы закрыть клубы, тем самым предполагается, что тогда люди не будут собираться и не заболеют. Но на самом деле люди просто начнут пить дома, в подъездах, на улице, что представляет огромную опасность для общества.
Именно поэтому в первые же выходные, когда вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя в Таллинне, в три раза выросло число вызовов полиции и жалоб на шум у соседей. Полиция не успевает приезжать на все вызовы, растет число случаев домашнего насилия, что является одной из самых больших проблем в Эстонии. Растет число водителей, садящихся за руль пьяными.
В этом году в Эстонии зафиксировано рекордное число убийств. Это всё взаимосвязано. Это такой ущерб, который никто не сможет компенсировать, он даже больше, чем ущерб от коронавируса, - уверенно заявляет Лаасме. - Люди пьют на улице, устраивают вечеринки дома, а ведь там никто людей не охраняет. В ночном клубе есть охрана, которая следит за порядком. В августе мы успели провести одно мероприятие, на проверку пришли чиновники Департамента здоровья и полицейские, и нас похвалили за принятые меры безопасности».
Герт обращает внимание на статистику: хотя запрет на ночную продажу алкоголя в Харьюмаа действует уже две недели, число заболевших не снизилось, а только выросло. Он настаивает, что правительство должно начать диалог с организаторами развлекательных мероприятий и учреждениями.
«Потому что в правительстве не понимают, как происходит организация мероприятия. Нельзя просто в один день взять и наложить запрет со следующего дня. Такие решения правительства наносят невосполнимый ущерб. Полгода мы не могли проводить мероприятия. В конце июля нам сказали, что мы можем начать готовиться. Я два месяца готовил большое мероприятие, оплатил его рекламу. Артисты, танцоры готовились, акробаты разучивали номера, а в один день всё это рушится. За неделю до проведения мероприятия правительство вводит запрет на ночную продажу алкоголя. Никто нам расходы не компенсирует, никто свою помощь не предлагает», - возмущается Лаасме, отмечая, что отмененное в сентябре мероприятие нанесло ему ущерб в 9 тысяч евро.
Герт добавляет, что хотя у него и других есть право востребовать с государства ущерб, он не представляет, кто пойдет в суд.
«У меня есть право обратиться в административный суд, но на это уйдет минимум два года и много денег. Правительство само должно пойти нам навстречу, извиниться, признать ошибку, потому что даже в законе сказано, что предупреждать о таких запретах нужно заранее, и это должно быть разумное время, а неделя — это неразумное время. Такие решения противоречат Конституции!» - качает головой Лаасме.
Он объясняет, что, хотя ночные клубы и могут работать даже при запрете продажи алкоголя, но большие мероприятия вроде тех, что организует он, проводить невозможно, потому что если нет поддержки от алкогольных фирм, то цены билетов для гостей сильно вырастут и могут доходить даже до 100 евро.
Для кафе и ресторанов ущерб будет меньше
Владелец кафе Rukkilill в Старом городе Роман Арефьев не одобряет введенный правительством Эстонии запрет на ночную продажу алкоголя, хоть и признает, что на его кафе ограничение не отразится.
«Алкоголь в Rukkilill Kohvik - вторичный или косвенный товар. Мы все-таки делаем акцент на домашней еде и закрываем двери нашего заведения уже в 23.00, - рассказывает Арефьев. - Но лично я не считаю такую меру правительства целесообразной, поскольку до 00.00, пока еще не действует запрет, будет происходить всё то, чего правительство хочет избежать. Получается, запретные меры будут влиять очень условно. Тогда вопрос, а будет ли эффект от запрета? Меньшее употребление алкоголя, безусловно, окажет позитивное влияние на здоровье граждан, но это уже другой аспект».
Гораздо большей проблемой, которую влечет за собой данный запрет, Роман считает безработицу.
«В Таллинне 800 баров, в которых работает около 4000 людей. На время ограничения эти люди останутся без работы. Без работы останутся и обслуживающие предприятия, а это еще, как минимум, такое же количество людей. Без работы останутся производители алкоголя, а без дохода в бюджет остаются сборщики акцизов и налогов с заработной платы. То есть, по эффекту домино охватывается огромная аудитория граждан, которые так или иначе лишаются занятости и дохода, - объясняет владелец кафе. - Если ситуация в государстве критическая, то можно было бы купить всем маски за счет бюджета и одноразовые перчатки для проведения времени в общественных местах. Возможно, этих мер было бы достаточно для удержания ситуации под контролем. Раздача компенсаций и указаний с ограничениями налево и направо должного эффекта не приносит, как уже показала практика».