Голый мужчина в глухом лесу испугал грибников

Испугались оба и тут же разбежались в разные стороны. И хотя родственники любительницы грибов последовали за нарушителем общественного порядка, ему удалось скрыться. О произошедшем сообщили в полицию, на место отправили патруль, поскольку в понедельник в центр тревоги уже поступало сообщение об аналогичном инциденте. Патруль искал голого мужчину в лесу и его окрестностях, но безрезультатно. Поскольку угрозы здоровью и жизни людей не было, масштабных поисков проводить не стали.

Вечером местные жители поймали эксгибициониста и передали его полиции. Он и ранее занимался подобными вещами, но тогда, помимо беседы, больше ничего нельзя было предпринять. Теперь, когда действия были совершены в общественном пространстве, это дало возможность начать производство о проступке.

Побеседовав с нарушителем, полицейские поняли, что, скорее, он нуждается в медицинской помощи и вместо наказания предложили ему такой вариант. Ранее он отказывался от медицинской помощи и верил, что сможет самостоятельно взять себя в руки. Прежнее поведение мужчины дает основание полагать, что физически он неопасен для людей, но его действия могут напугать или шокировать.