Голый мужчина в глухом лесу испугал грибников

Когда во вторник в лесу в деревне Римму (волость Мульги) пожилая женщина оторвала взгляд от грибов, в нескольких десятках метров от себя она увидела полуобнаженного мужчину, который занимался самоудовлетворением, пишет Sakala.
Испугались оба и тут же разбежались в разные стороны. И хотя родственники любительницы грибов последовали за нарушителем общественного порядка, ему удалось скрыться. О произошедшем сообщили в полицию, на место отправили патруль, поскольку в понедельник в центр тревоги уже поступало сообщение об аналогичном инциденте. Патруль искал голого мужчину в лесу и его окрестностях, но безрезультатно. Поскольку угрозы здоровью и жизни людей не было, масштабных поисков проводить не стали.
Вечером местные жители поймали эксгибициониста и передали его полиции. Он и ранее занимался подобными вещами, но тогда, помимо беседы, больше ничего нельзя было предпринять. Теперь, когда действия были совершены в общественном пространстве, это дало возможность начать производство о проступке.
Побеседовав с нарушителем, полицейские поняли, что, скорее, он нуждается в медицинской помощи и вместо наказания предложили ему такой вариант. Ранее он отказывался от медицинской помощи и верил, что сможет самостоятельно взять себя в руки. Прежнее поведение мужчины дает основание полагать, что физически он неопасен для людей, но его действия могут напугать или шокировать.
За нарушение общественного порядка может последовать наказание в виде штрафа или ареста. Стражи порядка считают, что наилучшим вариантом было бы, если бы этот человек согласился принять медицинскую помощь и его постыдное поведение больше не повторялось.