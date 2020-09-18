"Золотая маска в Эстонии" переносится на следующий год

В 2020 году зарубежные фестивали «Золотой Маски» должны были состояться в Эстонии, Латвии, Израиле и Турции. Но ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, и связанные с ней риски сделали невозможными международные проекты. Совместно с российскими и латвийскими партнерами, вслед за решением организаторов в Израиле и Стамбуле, фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» принял решение отложить свои обширные планы на следующий год. Был проделан огромный объем подготовительной работы, подобрана интересная и разнообразная афиша, разработаны маршрутные карты, в процесс вовлечены спонсоры, партнеры и театральные специалисты. Но самое главное – спектакли «Золотой Маски» ожидали зрители. И эти постановки обязательно увидят, программа этого года максимально будет перенесена на следующую осень, обещают организаторы.

«Мы приняли, прямо скажем, не свойственное нам решение и отступили перед обстоятельствами. Слишком много рисков, и цена этих рисков - здоровье людей. Не хочется чтобы кто-то оказался жертвой нашей настойчивости и подхватил вирус, в пути ли, на мероприятии или в общении на фестивале. Мы решили перенести фестиваль на следующий год с сохранением программы в Таллинне, Нарве, Силламяэ и Кохтла Ярве», - прокомментировала Rus.Postimees свое решение организатор фестиваля Светлана Янчек.

«Сейчас из программы этого года мы сохранили три спектакля, новые даты с театрами, исполнителями и площадками в Эстонии согласованы. Билеты можно не сдавать, они действительны на следующий год. В этом году мы сознательно пошли на снижение своего дохода от продажи билетов от 9 до 11% на разные мероприятия: увеличили сектор билетов по более низким ценам и средним ценам. Мы сделали это для того, чтобы люди, пострадавшие финансово от весеннего карантина, могли позволить себе поход в театр. Сможем ли это сделать в следующем году, не уверена, поскольку сами в связи с переносом несем финансовые потери. Поэтому те, кто сохранит билеты до следующего года, скорее всего, будут в выигрыше», - отметила Янчек.

По ее словам, ей жаль, что проделанная за год огромнейшая работа не имела своего логического завершения этой осенью, но были предприняты невероятные усилия, чтобы в кратчайший срок согласовать новые даты с театрами. «Особенно трудно пришлось со спектаклем «Иранская конференция», где заняты исключительно звезды, которые к тому же все работают в разных театрах и довольно много снимаются. Состав исполнителей мы также вскоре объявим. И конечно, мы хотим дополнить программу новыми спектаклями, премьеры которых состоятся в ближайшее время. И мы уже работаем над этим вопросом», - добавила организатор «Маски», пожелав зрителям здоровья и благоразумия, от которого зависит, кто кого победит – короновирусная ситуация нас или мы короновирус.

Популярный международный театральный фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» традиционно проходит в Эстонии в октябре с 2005 года и проводится в рамках государственных соглашений между министерством культуры Эстонии и Российской Федерации. Это важное культурное событие собирает вместе как русскую, так и эстонскую публику.

Фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» стал первым зарубежным проектом российского фестиваля и премии «Золотая Маска» и положил начало новому направлению деятельности, которое развивается более 15 лет. Спектакли-лауреаты и номинанты Премии «Золотая Маска» показывали и показывают в разных городах мира.