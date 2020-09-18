Сегодня в полночь начнется Всемирный день чистоты под предводительством Эстонии

В пресс-центре в Таллинне будут в несколько смен работать примерно 50 человек, а с утра субботы на исходе каждого часа в социальных сетях Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) будет выходить передача на английском языке, вести которую будет телеведущий ирландского национального телевидения и радиоканала Би-би-си Worldwide Колин Флинн. Несколько десятков волонтеров будут поддерживать штаб из дома посредством электронных средств связи.

«Окончательное решение проводить Всемирный день чистоты в этом году было принято всего несколько месяцев назад, когда участвующие в прошлогодней акции страны пришли к выводу, что мир нуждается во Всемирном дне чистоты и в этот непростой год», - говорит президент некоммерческой организации Let’s Do it World Хейди Солба.

«Чтобы справиться с препятствиями и возможным ухудшением ситуации, мы сверхбыстро разработали разные форматы для проведения уборок. Мы решили, что в дополнение к групповым уборкам, мы будем призывать выходить на уборку и поодиночке, например, во время пробежки, а многие международные предприятия отдали предпочтение и вовсе электронной уборке», - поясняет Солба.

Исполнительный директор некоммерческой организации Let’s Do it World Aннели Охвриль считает, что в этом году следует обращать еще больше внимания на благополучие участников уборки. «Мы постарались довести до сведения участников уборок, что необходимо следовать правилам социальной дистанции. В общественных местах необходимо носить маску и перчатку. Кроме этого, следует ознакомиться и следовать правилам и инструкциям Департамента здоровья и местных самоуправлений. Покажем миру, что мы вместе, даже если правила проведения уборки стали строже, чем когда-либо», - призывает Охвриль.

Также она рада, что проходящие в одиночку уборки для людей не чужды: «Особенно хорошо для этого подходит сбор окурков, на которых сегодня фокусируются участники Всемирного дня чистоты во всем мире».

Руководитель уборки в Эстонии Mарт Нормет прогнозирует, что в Эстонии в этом году в уборке будет участвовать рекордное количество участников. «Нас необычайно радует высокий интерес к мероприятию школьников и воспитанников детских садов. Это дарит надежду», - говорит Нормет.