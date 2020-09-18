Эркки Раазуке уходит из банка Luminor

Исполнительный директор банка Luminor Эркки Раазуке решил оставить свой пост, и с 1 января 2021 года банк возглавит Петер Бозек, исполнительный директор австрийского банка Erste.
Раазуке останется на своем посту до конца года, чтобы обеспечить плавный процесс перехода в руководстве банком.
«Я уверен, что на сегодня банк стоит на очень прочном основании, на которое можно будет опираться и впредь. По этой причине я и решил, что пора передать свою должность тому, у кого есть необходимый опыт, чтобы вывести процесс реформирования банка на следующий этап роста», - сказал Раазуке в переданном BNS пресс-релизе.
Бозек возглавит банк в период, когда Luminor начнет третий этап своего реформирования.
Бозек был исполнительным директором австрийского банка Erste и возглавлял группу розничных банковских услуг Erste. В группе Erste 47 000 работников и более 16,1 млн клиентов в 2300 отделениях банка в семи странах мира.
В группе Erste Бозек работал последние 24 года и в течение 13 лет занимал в правлении группы различные посты.
Утвердить Бозека в новой должности должен будет Европейский Центробанк.
У банка Luminor почти 900 000 клиентов и 2500 работников. По состоянию на конец марта этого года у банка в Балтийских странах доля вкладов составляла 15,6% и кредитов — 17,6% рынка.