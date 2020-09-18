Не пора ли отрезветь?

Я не выпиваю уже более двадцати лет, не участвую в шумных вечеринках, «шипенье пенистых бокалов» заменила на другие поэтические изыски, но это еще не повод считать мое мнение предвзятым.

Пьяная гульба, дикие звериные выкрики, задиристые компании, вываливающиеся из баров и ресторанов покурить под окнами жилых домов; исполненные бесконечного хамства ответы администрации ресторанов, где гремит музыка, перекрывающая по силе полицейскую сирену, заставляют жильцов центра Таллинна съезжать, менять квартиры, сдавать их случайным людям, которые охотно участвуют в пьяных бесчинствах.

Мне кажется, решение властей Таллинна, обусловленное ситуацией с коронавирусом, более чем правильное, и, конечно, я приветствую его. Не бывает пьяной гулянки без объятий, поцелуев и, как следствие, передачи возможного вирусного заболевания.