"Спутник V": за что ученые критикуют разработчиков российской вакцины

Спор о качестве исследований новой российской вакцины от COVID-19 выходит на новый уровень. В ближайшие дни в журнале The Lancet появится открытое письмо группы ученых, которые высказали сомнения в отношении методов работы и подлинности результатов, полученных российскими коллегами. В этом же издании - одном из самых авторитетных в мире медицины - ранее были опубликованы результаты первой и второй фаз исследований вакцины "Спутник V", проведенных институтом имени Гамалеи. До этого ученые уже опубликовали на итальянском портале Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных теорий, открытое письмо, где выражали сомнение по поводу российского препарата.

Один из критиков российского исследования и авторов письма в The Lancet - Константин Андреев, вирусолог и специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского института Говарда Хьюза, занимающийся в настоящее время изучением молекулярных механизмов вируса гриппа в Северо-Западном университете США. Андреев ожидает, что вместе с их письмом журнал опубликует и комментарии разработчиков российской вакцины по поводу высказанных публично сомнений. В интервью DW Андреев сформулировал критические замечания к статье, рассказывающей об исследованиях вакцины "Спутник V".

DW: Как вы обратили внимание на эту работу и почему вы в списке авторов открытого письма?

​Константин Андреев: Мой бэкграунд - в области молекулярной биологии, и мое текущее направление работы связано с целым рядом респираторных вирусных инфекций. И хотя я не занимаюсь исследованиями непосредственно коронавирусов, тем не менее, с интересом слежу за тем, что происходит в этой области. Думаю, помимо вирусологов, к разработке вакцины от вируса SARS-CoV-2 сейчас приковано внимание всего научного сообщества.

Первое, что мне показалось странным, когда я прочитал статью в The Lancet, это то, что выборка пациентов, взятая для данного исследования, составила всего лишь 76 человек, по 38 - на каждую фазу исследования. Для сравнения, в ходе второй фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, было задействовано более тысячи участников.

Также смущает отсутствие контрольной группы, получавшей плацебо, и то, что исследование не включало в себя возрастные группы пациентов, которые наиболее подвержены побочным явлениям.

Во-вторых, непонятно, был ли соблюден временной интервал между первой и второй фазами исследования, и почему результаты исследования были опубликованы, не дожидаясь окончания 180-ти дневного срока наблюдений, как было заявлено самими разработчиками в протоколах клинических испытаний на сайте clinicaltrials.gov (сайт для регистрации клинических испытаний - Ред.).

— Зачем вам понадобилось писать второе письмо, уже в журнал The Lancet, буквально через несколько дней после публикации первого на сайте Cattivi Scienziati?