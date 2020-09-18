Всемирный день чистоты охватит весь Ласнамяэ

«В предстоящую субботу и ближайшие дни на территории Ласнамяэ пройдет ряд кампаний, направленных на то, чтобы избавить территорию района от мелкого и незаметного мусора, который так или иначе скапливается в природе и городской среде. Одной из территорий, на которой будет проведена уборка, станет набережная озера и сам водоем парка Паэ. Цель акции – не только очистка территорий, но и формирование бережного отношения к окружающей среде», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В субботу, 19 сентября, в 11.00 у моста в парке Паэ со стороны здания районной управы (Палласти, 54) пройдет сбор и регистрация участников толоки. Передвигаясь по берегу пешком, а по воде – на 10-и каноэ, добровольцы за несколько часов очистят здешний водоем и его окрестности от мусора. Выдачу рабочего инвентаря, средств защиты и инструктаж проведут на месте. Подробную информацию о толоке Всемирного дня чистоты в парке Паэ можно найти здесь.

Также в субботу предлагаем принять участие в марафоне кампании «Море начинается здесь». В рамках кампании по сбору самого многочисленного на земле мусора - сигаретных окурков - от них будет очищена территория микрорайона Мустакиви. Сбор участников в 11.00 около входа в Uuskasutus Keskus (Махтра, 5a). Одновременно с командой из Ласнамяэ убирать окурки в своем районе будут также ребята из Пыхья-Таллинна. В конце соревнования организаторы толоки подведут итоги и определят, какая из команд сумела собрать наибольшее количество окурков. Подробную информацию о марафоне можно найти здесь.

В этом году в эко-кампании принимают участие пять детских садов и две школы Ласнамяэ. Детские и учебные учреждения в промежуток с 16 по 23 сентября проведут уборочные работы в зеленых зонах и общественных местах, расположенных поблизости.