Лихие маневры водителя грузовика попали на видео

Во вторник,15 сентября, в Ярвамаа полиция получила сообщения от внимательных водителей о грузовом автомобиле с регистрационными номерами Украины и вызывающим подозрение стилем вождения. Около 15:00 полицейские задержали на 92-м км шоссе Таллинн–Тарту находившегося за рулем грузовика нетрезвого водителя.

По словам руководителя патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халара Халлимяэ, кроме того, что задержанный 33-летний гражданин Украины управлял транспортным средством в нетрезвом виде, было также установлено, что он манипулировал данными тахографа и находился за рулем в то время, когда должен сделать обязательный перерыв на отдых.

«В ходе уголовного производства ему был выписан штраф, водителя выслали из страны», – добавил Халлимяэ.

По словам Халара Халлимяэ, полиция быстро задержала опасного водителя благодаря бдительным участникам дорожного движения. «Ехавшие по этому шоссе водители заметили грузовой автомобиль, совершавший опасные маневры, и сообщили о своих подозрениях центру тревоги. Большое спасибо этим водителям за помощь», – сказал он.

Полиция призывает всех участников дорожного движения всегда сообщать о вызывающих подозрение водителях на номер 112: «Таким образом каждый может помочь сделать дороги безопаснее. Побережем друг друга!»