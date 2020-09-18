Лихие маневры водителя грузовика попали на видео

Вначале этой недели полиция получила от бдительного гражданина сообщение о водителе грузовика на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с подозрительным стилем вождения. Отреагировавшие на сообщение полицейские выяснили, что за рулем грузовика был пьяный гражданин Украины. Он был задержан.
Во вторник,15 сентября, в Ярвамаа полиция получила сообщения от внимательных водителей о грузовом автомобиле с регистрационными номерами Украины и вызывающим подозрение стилем вождения. Около 15:00 полицейские задержали на 92-м км шоссе Таллинн–Тарту находившегося за рулем грузовика нетрезвого водителя.
По словам руководителя патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халара Халлимяэ, кроме того, что задержанный 33-летний гражданин Украины управлял транспортным средством в нетрезвом виде, было также установлено, что он манипулировал данными тахографа и находился за рулем в то время, когда должен сделать обязательный перерыв на отдых.
«В ходе уголовного производства ему был выписан штраф, водителя выслали из страны», – добавил Халлимяэ.
По словам Халара Халлимяэ, полиция быстро задержала опасного водителя благодаря бдительным участникам дорожного движения. «Ехавшие по этому шоссе водители заметили грузовой автомобиль, совершавший опасные маневры, и сообщили о своих подозрениях центру тревоги. Большое спасибо этим водителям за помощь», – сказал он.
Полиция призывает всех участников дорожного движения всегда сообщать о вызывающих подозрение водителях на номер 112: «Таким образом каждый может помочь сделать дороги безопаснее. Побережем друг друга!»
В этом году по всей Эстонии полицейскими было задержано 4895 нетрезвых водителей, из них 2016 – в состоянии опьянения, которое наказываются в уголовном порядке. По состоянию на 16 сентября на наших дорогах произошло 72 ДТП с участием грузовых автомобилей, в этих ДТП погибло девять человек и пострадало 95 человек.