Картина дня: алкогольный запрет бьет по бизнесу, конфликт с МИД РФ, европейские миллиарды и стоматологи-коррупционеры

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
МИД России потребовал у посла Эстонии объяснений
Российский МИД вызвал посла Эстонии для разъяснения обстоятельств въезда в Эстонию россиянина Александра Литреева, против которого в России возбуждено уголовное дело. Читать далее...
Счет на миллиарды: из Европы в Эстонию ежегодно текут бешеные суммы денег
В среду стало известно, что Eesti Energia cреди прочих проектов взвешивает перспективы строительства в Ида-Вирумаа завода по производству метанола стоимостью 280 миллионов евро. Читать далее...
"Золотая маска в Эстонии" переносится на следующий год
Театральный фестиваль «Золотая маска в Эстонии» в этом году не состоится в связи с эпидемией коронавируса, сообщают его организаторы. Читать далее...
В Эстонии приступают к работе коронароботы
Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение с пятницы задействовать в работе голосовых роботов. Читать далее...
На Лаагна-теэ меняется организация дорожного движения
С понедельника, 21 сентября на участке, где столичная улица Лаагна-теэ переходит в Раху-теэ, меняется организация дорожного движения. Читать далее...
«Запрет на ночную продажу алкоголя принесет больше ущерба, чем сам коронавирус»
Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя с 00.00 часов до 10 утра в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях, начиная с 26 сентября. Владельцы ресторанов и организаторы мероприятий возмущены такими мерами. Читать далее...
Опрос в Нарве: запрет на ночную продажу алкоголя нужен, но коронавирус здесь ни при чем
В нескольких уездах действует введенный полиций временный запрет на ночную продажу алкоголя. Но теперь правительство решило установить такой запрет по всей стране с 25 сентября, пока - на месяц. С полуночи алкоголь, в том числе для употребления на месте, не смогут продавать бары, рестораны, отели и другие заведения. Для многих из них это означает прекращение работы в самый прибыльный период. Читать далее...
Школы продолжают отправлять детей по домам, точной информации о числе зараженных нет
С начала нового учебного года прошло всего две недели. За это время общественность узнала как минимум о четырех столичных, одной выруской и одной кохтла-ярвеской школах, в которых были выявлены зараженные среди учеников, учителей и родителей, а классы и даже целые параллели - отправлены на дистанционное обучение. Читать далее...
В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 178 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 36 проб. Читать далее...
С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 29 стран Европы
С понедельника, 21 сентября, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 29 стран Европы. Читать далее...
Государство снова закрывает прямое авиасообщение со Швецией и Норвегией
Начиная с субботы Эстония снова запретит прямые полеты из Швеции и Норвегии, где число инфекций на 100 000 жителей снова превысило отметку в 25. Читать далее...
Работник Maxima подхватил коронавирус
В начале этой недели у офисного сотрудника Maxima Eesti появились симптомы простуды. Его сразу же отправили домой, а позже сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Maxima установила личности всех офисных сотрудников, которые находились в близком контакте с больным. Читать далее...
У студента еще одного эстонского вуза выявлен коронавирус
Сегодня Департамент здоровья сообщил, что у студента Тартуской высшей школы здравоохранения в Ида-Вирумаа выявлен коронавирус. Студент посещал лекции в Тартуской высшей школе здравоохранения и жил в общежитии до 11 сентября, при появлении симптомов заболевания он сам уехал домой в Ида-Вирумаа. Читать далее...
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 〉 За бесплатными масками для лица скрывался опасный вирус
В августе этого года не менее ста эстонских почтовых ящиков были заражены вредоносным программным обеспечением, которое открывает двери для других опасных вирусов и вредоносных программ. Кроме того, распространялись имитирующие рассылку Департамента здоровья поддельные письма на тему пандемии коронавируса, в которых также содержалось вредоносное ПО. Читать далее...
Заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро
В начале лета позапрошлого года у финансового руководителя фирмы-собственника сети магазинов люксового товара в Литве зазвонил телефон. По ту сторону трубки находился бухгалтер, занимающийся финансами эстонского магазина той же сети, который спросил, нормально ли, что в кассе одного из магазинов косметики и парфюмерии, расположенного в центре Таллинна, судя по документам, осталось почти 84 000 евро. Поскольку эта сумма должна была находиться в банке, а не в сейфе магазина, для руководства вспыхнул сигнальный маячок. Читать далее...
Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу
Месяц назад полиция просила помощи, чтобы найти пропавшего 20-летнего Таави, который покинул свой дом в деревне Таммессааре, волости Муствеэ, Йыгевамаа и не вернулся. Сообщалось, что жизнь юноши может быть в опасности. Читать далее...
Голый мужчина в глухом лесу испугал грибников
Когда во вторник в лесу в деревне Римму (волость Мульги) пожилая женщина оторвала взгляд от грибов, в нескольких десятках метров от себя она увидела полуобнаженного мужчину, который занимался самоудовлетворением. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 "От одного банана больше радиации, чем от года жизни по соседству с АЭС"
Днем в пятницу сторонники атомной энергетики собрались в таллиннском парке Таммсааре и на ратушной площади Тарту. Таллиннские активисты считают, что атомная электростанция в Эстонии будет единственным выбором в долгосрочной перспективе как с экономической, так и с экологической точки зрения. Читать далее...
В Копли вместо торговой гавани появится яхтенный порт
В Таллиннском горсобрании инициирована детальная планировка портовой территории Меэрусе, согласно которой вместо торговой гавани будут созданы яхтенный порт и новый жилищно-коммерческий квартал. Кроме того, общественной станет территория в 15,6 га. Читать далее...
Двух работников стоматологической клиники подозревают в коррупции
Бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны Эстонии предъявило заведующему и старшей медсестре стоматологической клиники Тартуского университета подозрения в нарушении требований государственных закупок. Читать далее...
Tele2 будет выдавать работникам пособие в размере 350 евро
Коронавирус принципиально изменил традиционные представления об организации труда на предприятии. Нашей новой реальностью стала удаленная работа, когда вместо одной классической конторы действует множество отдельных домашних офисов. Читать далее...
Swedbank навлек на себя новое расследование
Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении Swedbank AB в связи с возможным нарушением правил рынка. Читать далее...
Ryanair отменяет октябрьские рейсы из-за коронавируса
Ирландская авиакомпания Ryanair объявила в пятницу, что отменит в октябре больше рейсов, чем планировалось изначально, из-за введенных странами коронавирусных ограничений. Читать далее...
Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом. А что на самом деле?
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, чью легитимность с ноября отказывается признавать Европарламент, накануне сообщил сенсационную новость о закрытии границ с Литвой и Польшей. Однако пограничники говорят, что граница открыта. Читать далее...
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