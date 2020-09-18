Картина дня: крупная кража, конфликт с МИД РФ и недовольные запретом ночных продаж алкоголя бизнесмены

МИД России потребовал у посла Эстонии объяснений

Российский МИД вызвал посла Эстонии для разъяснения обстоятельств въезда в Эстонию россиянина Александра Литреева, против которого в России возбуждено уголовное дело. Читать далее...

"Золотая маска в Эстонии" переносится на следующий год

Театральный фестиваль «Золотая маска в Эстонии» в этом году не состоится в связи с эпидемией коронавируса, сообщают его организаторы. Читать далее...

В Эстонии приступают к работе коронароботы

Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение с пятницы задействовать в работе голосовых роботов. Читать далее...

На Лаагна-теэ меняется организация дорожного движения

С понедельника, 21 сентября на участке, где столичная улица Лаагна-теэ переходит в Раху-теэ, меняется организация дорожного движения. Читать далее...

«Запрет на ночную продажу алкоголя принесет больше ущерба, чем сам коронавирус»

Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя с 00.00 часов до 10 утра в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях, начиная с 26 сентября. Владельцы ресторанов и организаторы мероприятий возмущены такими мерами. Читать далее...

Опрос в Нарве: запрет на ночную продажу алкоголя нужен, но коронавирус здесь ни при чем

В нескольких уездах действует введенный полиций временный запрет на ночную продажу алкоголя. Но теперь правительство решило установить такой запрет по всей стране с 25 сентября, пока - на месяц. С полуночи алкоголь, в том числе для употребления на месте, не смогут продавать бары, рестораны, отели и другие заведения. Для многих из них это означает прекращение работы в самый прибыльный период. Читать далее...

Школы продолжают отправлять детей по домам, точной информации о числе зараженных нет

С начала нового учебного года прошло всего две недели. За это время общественность узнала как минимум о четырех столичных, одной выруской и одной кохтла-ярвеской школах, в которых были выявлены зараженные среди учеников, учителей и родителей, а классы и даже целые параллели - отправлены на дистанционное обучение. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 178 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 36 проб. Читать далее...

Заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро