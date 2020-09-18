Картина дня: крупная кража, конфликт с МИД РФ и недовольные запретом ночных продаж алкоголя бизнесмены

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
МИД России потребовал у посла Эстонии объяснений
Российский МИД вызвал посла Эстонии для разъяснения обстоятельств въезда в Эстонию россиянина Александра Литреева, против которого в России возбуждено уголовное дело. Читать далее...
"Золотая маска в Эстонии" переносится на следующий год
Театральный фестиваль «Золотая маска в Эстонии» в этом году не состоится в связи с эпидемией коронавируса, сообщают его организаторы. Читать далее...
В Эстонии приступают к работе коронароботы
Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение с пятницы задействовать в работе голосовых роботов. Читать далее...
На Лаагна-теэ меняется организация дорожного движения
С понедельника, 21 сентября на участке, где столичная улица Лаагна-теэ переходит в Раху-теэ, меняется организация дорожного движения. Читать далее...
«Запрет на ночную продажу алкоголя принесет больше ущерба, чем сам коронавирус»
Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя с 00.00 часов до 10 утра в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях, начиная с 26 сентября. Владельцы ресторанов и организаторы мероприятий возмущены такими мерами. Читать далее...
Опрос в Нарве: запрет на ночную продажу алкоголя нужен, но коронавирус здесь ни при чем
В нескольких уездах действует введенный полиций временный запрет на ночную продажу алкоголя. Но теперь правительство решило установить такой запрет по всей стране с 25 сентября, пока - на месяц. С полуночи алкоголь, в том числе для употребления на месте, не смогут продавать бары, рестораны, отели и другие заведения. Для многих из них это означает прекращение работы в самый прибыльный период. Читать далее...
Школы продолжают отправлять детей по домам, точной информации о числе зараженных нет
С начала нового учебного года прошло всего две недели. За это время общественность узнала как минимум о четырех столичных, одной выруской и одной кохтла-ярвеской школах, в которых были выявлены зараженные среди учеников, учителей и родителей, а классы и даже целые параллели - отправлены на дистанционное обучение. Читать далее...
В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 178 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 36 проб. Читать далее...
Заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро
В начале лета позапрошлого года у финансового руководителя фирмы-собственника сети магазинов люксового товара в Литве зазвонил телефон. По ту сторону трубки находился бухгалтер, занимающийся финансами эстонского магазина той же сети, который спросил, нормально ли, что в кассе одного из магазинов косметики и парфюмерии, расположенного в центре Таллинна, судя по документам, осталось почти 84 000 евро. Поскольку эта сумма должна была находиться в банке, а не в сейфе магазина, для руководства вспыхнул сигнальный маячок. Читать далее...
Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу
Месяц назад полиция просила помощи, чтобы найти пропавшего 20-летнего Таави, который покинул свой дом в деревне Таммессааре, волости Муствеэ, Йыгевамаа и не вернулся. Сообщалось, что жизнь юноши может быть в опасности. Читать далее...
Голый мужчина в глухом лесу испугал грибников
Когда во вторник в лесу в деревне Римму (волость Мульги) пожилая женщина оторвала взгляд от грибов, в нескольких десятках метров от себя она увидела полуобнаженного мужчину, который занимался самоудовлетворением. Читать далее...
В Копли вместо торговой гавани появится яхтенный порт
В Таллиннском горсобрании инициирована детальная планировка портовой территории Меэрусе, согласно которой вместо торговой гавани будут созданы яхтенный порт и новый жилищно-коммерческий квартал. Кроме того, общественной станет территория в 15,6 га. Читать далее...
Tele2 будет выдавать работникам пособие в размере 350 евро
Коронавирус принципиально изменил традиционные представления об организации труда на предприятии. Нашей новой реальностью стала удаленная работа, когда вместо одной классической конторы действует множество отдельных домашних офисов. Читать далее...
Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом. А что на самом деле?
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, чью легитимность с ноября отказывается признавать Европарламент, накануне сообщил сенсационную новость о закрытии границ с Литвой и Польшей. Однако пограничники говорят, что граница открыта. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!