Счет на миллиарды: из Европы в Эстонию ежегодно текут бешеные суммы денег

«Применяя и развивая этот опыт, можно построить в Ида-Вирумаа современный комплекс по производству метанола для переработки газа, образующегося в процессе пиролиза», - написал член правления Eesti Energia Маргус Валс в ознакомительной записке к проекту, отправленной министру государственного управления Яаку Аабу, министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

По оценке Eesti Energia, в комплексе получили бы работу сотни человек. Проект также внес бы вклад в сохранение примерно тысячи существующих рабочих мест в разных секторах. Это особенно значимые цифры, поскольку компания хочет подать заявку на поддержку из Фонда справедливого перехода ЕС, который предназначен в первую очередь для перевода угольных территорий, но также и зависящих от горючего сланца регионов Ида-Вирумаа, на более зеленую экономику, пытаясь создать «более экологичные» рабочие места для людей в этом секторе.

Болезненный переход

Всего на создание более зеленой среды в Ида-Вирумаа в следующем бюджетном периоде ЕС, охватывающем с 2021 по 2027 годы, предусмотрено 340 миллионов евро. Это примерно пять процентов от общей суммы денег, которые поступят к нам из Европы. Всего через семь лет у нас будет около семи миллиардов евро, или около миллиарда в год. Учитывая также, сколько Эстония вносит в бюджет ЕС, около шести процентов государственного бюджета поступает к нам из Брюсселя.

Сложнее сказать, сколько из этого горшка достанется нам уже в следующем году. «Применение субсидий Европейского Союза зависит от решений, принятых в процессе составления государственного бюджета, проект которого который будет представлен в Рийгикогу в конце сентября, а также от решений правительства, принятых при подготовке плана распределения субсидий. Эти переговоры в настоящее время продолжаются», - сказал главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отть Хейнапуу.

Фактически, деньги из бюджета ЕС можно разделить на три части: структурные фонды, единая сельскохозяйственная политика и центральные фонды ЕС.

Посредством структурных фондов, включая Фонд справедливого перехода, ЕС развивает экономику регионов с низкими доходами, чтобы догнать более благополучные. Их деньги распределяются между странами, и у каждого правительства есть возможность решить, какие области сделать приоритетными.

Из структурных фондов Эстония в течение трех лет может ожидать более трех миллиардов евро из трех источников: фонда сплочения, Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития. Помимо структурных фондов, будет также получено более 150 миллионов евро на смягчение последствий коронакризиса.