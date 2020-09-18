Счет на миллиарды: из Европы в Эстонию ежегодно текут бешеные суммы денег

- В течение семи лет Эстония будет получать по миллиарду евро в год
- Сколько денег придет в следующем году, сказать пока трудно
- В новом бюджетном периоде уменьшится ставка дотаций из двух фондов
В среду стало известно, что Eesti Energia cреди прочих проектов взвешивает перспективы строительства в Ида-Вирумаа завода по производству метанола стоимостью 280 миллионов евро. На заводе будет использоваться технология пиролиза, с которой у компании уже есть опыт, пишет Postimees.
«Применяя и развивая этот опыт, можно построить в Ида-Вирумаа современный комплекс по производству метанола для переработки газа, образующегося в процессе пиролиза», - написал член правления Eesti Energia Маргус Валс в ознакомительной записке к проекту, отправленной министру государственного управления Яаку Аабу, министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа.
По оценке Eesti Energia, в комплексе получили бы работу сотни человек. Проект также внес бы вклад в сохранение примерно тысячи существующих рабочих мест в разных секторах. Это особенно значимые цифры, поскольку компания хочет подать заявку на поддержку из Фонда справедливого перехода ЕС, который предназначен в первую очередь для перевода угольных территорий, но также и зависящих от горючего сланца регионов Ида-Вирумаа, на более зеленую экономику, пытаясь создать «более экологичные» рабочие места для людей в этом секторе.
Болезненный переход
Всего на создание более зеленой среды в Ида-Вирумаа в следующем бюджетном периоде ЕС, охватывающем с 2021 по 2027 годы, предусмотрено 340 миллионов евро. Это примерно пять процентов от общей суммы денег, которые поступят к нам из Европы. Всего через семь лет у нас будет около семи миллиардов евро, или около миллиарда в год. Учитывая также, сколько Эстония вносит в бюджет ЕС, около шести процентов государственного бюджета поступает к нам из Брюсселя.
Сложнее сказать, сколько из этого горшка достанется нам уже в следующем году. «Применение субсидий Европейского Союза зависит от решений, принятых в процессе составления государственного бюджета, проект которого который будет представлен в Рийгикогу в конце сентября, а также от решений правительства, принятых при подготовке плана распределения субсидий. Эти переговоры в настоящее время продолжаются», - сказал главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отть Хейнапуу.
Фактически, деньги из бюджета ЕС можно разделить на три части: структурные фонды, единая сельскохозяйственная политика и центральные фонды ЕС.
Посредством структурных фондов, включая Фонд справедливого перехода, ЕС развивает экономику регионов с низкими доходами, чтобы догнать более благополучные. Их деньги распределяются между странами, и у каждого правительства есть возможность решить, какие области сделать приоритетными.
Из структурных фондов Эстония в течение трех лет может ожидать более трех миллиардов евро из трех источников: фонда сплочения, Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития. Помимо структурных фондов, будет также получено более 150 миллионов евро на смягчение последствий коронакризиса.
Уровень софинансирования структурной помощи зависит от валового внутреннего продукта (ВВП) региона на душу населения с точки зрения покупательной способности, иными словами, от общего благосостояния региона. В начале текущего бюджетного периода ВВП Эстонии на душу населения с точки зрения покупательной способности составлял 77 процентов от среднего показателя по ЕС, но в прошлом году он уже вырос до 84 процентов.
В новый бюджетный период Эстония перейдет из менее развитых регионов в регионы с переходной экономикой. Это снизит уровень поддержки Эстонии со стороны Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития до 70 процентов от объема проекта (до сих пор он составлял 85 процентов). Фонд сплочения сохранит прежний курс. Более развитые регионы в новый период получат 40% поддержки ЕС из этих двух фондов.
Миллиард из нового фонда
В дополнение к прямым сельскохозяйственным выплатам, общая сельскохозяйственная политика также охватывает выплаты на развитие сельских районов, которые учитывают потребности сельских районов в более широком смысле. В 2021–2027 годах Эстония может рассчитывать на прямые сельскохозяйственные субсидии на сумму более 1,3 миллиарда евро и на субсидии сельской жизни на сумму почти 640 миллионов евро из долгосрочного бюджета, а также более 50 миллионов евро из программы перезапуска. Кроме того, можно ожидать пособия в размере 100 миллионов евро от Европейского фонда морского судоходства и рыболовства.
Центральные фонды ЕС, такие как Программа исследований и инноваций Horizon или Фонды обороны и приграничного сотрудничества, могут подавать заявки на финансирование национальных проектов во всех странах-членах. Отбор будет производиться на основе критериев оценки каждого фонда. Принимая во внимание успех проектных заявок, поданных на данный момент из Эстонии, можно предположить, что проекты, связанные с Эстонией, могут получить дотации в размере порядка нескольких сотен миллионов евро в течение бюджетного периода.
Новым и крупномасштабным является финансирование по перезапуску и обеспечению устойчивости: около одного миллиарда евро из его бюджета предназначено для Эстонии. Эти деньги предназначены для инвестиций и реформ, которые помогут экономике быстро восстановиться, но в то же время будут иметь долгосрочное воздействие, т.е. поддержат разумный и устойчивый рост, укрепят систему здравоохранения, рынок труда и конкурентоспособность компаний. Другими словами, за счет этих реформ и инвестиции должны создаваться новые и лучшие рабочие места.