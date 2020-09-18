Агентство окружающей среды: дым от ландшафтных пожаров в США может ухудшить качество воздуха в Эстонии

Насколько известно, в результате продолжающихся уже почти месяц гигантских пожаров в атмосферу в числе прочего попали более 30 миллионов тонн углекислого газа. Пожары выбрасывают в атмосферу такое количество загрязнений, что облако дыма может простираться даже на расстоянии в 8000 километров и больше.

«Во время ландшафтных пожаров выделяются, главным образом, СО2 и пар. Кроме того возникают частички (в том числе, сажа), углекислый газ, летучие органические соединения, азотные, серные и прочие соединения. Исходящее от ландшафтных пожаров загрязнение зависит от продолжительности и интенсивности возгорания, общей площади горящей территории, а также видов и количества сгоревших растений. В случае калифорнийских ландшафтных пожаров, выброс СО2, по некоторым оценкам, уже сейчас выше, что выбросы, производимые электростанцией», - прокомментировала специалист по обработке данных Агентства окружающей среды Эло Мандель.

По словам Мандель, в зависимости от погоды и условий распространения, загрязнения могут отклониться от места возгорания на очень большие расстояния. Частички опасны для нашего здоровья, они могут вызывать заболевания кровеносной системы легких и сердца. Также загрязняющие вещества влияют на формирующиеся в атмосфере облака и возникновение осадков.

Большая часть масштабных ландшафтных пожаров на западном побережье США были спровоцированы ударами молнии, что является хорошим примером того, как природные явления вызывают возникновение источников загрязнения воздуха.

В результате нынешних мониторингов воздуха в Эстонии явлений, вызывающих какую-то опасность, не замечено. В реальном времени данные можно отслеживать по двум источникам: эстонские данные можно наблюдать по адресу http://ohuseire.ee/, а европейские данные можно наблюдать по адресу https://aqicn.org/map/europe#@g/56.9662/20.7642/5z.